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Nach einer Phase anhaltender Knappheit im Jahr 2026, die vor allem durch den rasanten Anstieg der KI-bedingten Nachfrage und nur begrenzte Ausbaumöglichkeiten bei den Produktionskapazitäten verursacht wurde, soll laut TrendForce im kommenden Jahr ein Wendepunkt erreicht werden. Besonders ab der zweiten Jahreshälfte 2027 wird das Angebot voraussichtlich stärker wachsen als die Nachfrage, sodass bestehende Lieferengpässe schrittweise abgebaut werden können und die Preise sinken könnten.

Im Server-Bereich bleibt die Nachfrage weiterhin sehr hoch, was an der fortschreitenden Einführung und Erweiterung von Agentic-AI-Anwendungen sowie an der besseren Verfügbarkeit von Server-Prozessoren und weiteren Komponenten liegt. Gleichzeitig setzen die Hersteller verstärkt auf die Migration zu fortschrittlicheren Fertigungsprozessen, um die Bit-Ausbeute pro Wafer zu steigern, ohne neue Fabriken in großem Stil bauen zu müssen. Vor allem chinesische Produzenten sollen ihre Kapazitäten massiv erweitern und ihren Anteil an der weltweiten Produktion auf nahezu 19 % erhöhen und gleichzeitig die Unabhängigkeit steigern.

Im Consumer-Segment hingegen bleibt die Stimmung eher gedämpft. Sowohl bei Smartphones als auch bei Notebooks rechnet TrendForce mit anhaltend schwacher Nachfrage. Die Smartphone-Produktion dürfte 2026 um 15 bis 20 % zurückgehen und sich auch 2027 nur verhalten erholen. Ähnlich sieht es bei Notebooks aus, wo hohe Komponentenpreise und verhaltene Endkundennachfrage für weitere Rückgänge sorgen dürften.

Obwohl Server mittlerweile mehr als 40 % der gesamten Bit-Nachfrage ausmachen, liegen Smartphones und Notebooks zusammen immer noch bei fast 40 % und beeinflussen die Gesamtentwicklung des Marktes maßgeblich. Die Lagerbestände bei den Herstellern bleiben relativ niedrig, während bei Modulherstellern aufgrund der schwachen Consumer-Nachfrage höhere Bestände aufgelaufen sind. Insgesamt geht TrendForce davon aus, dass der Markt 2026 noch ein Defizit von vier bis fünf Prozent aufweisen wird und sich danach jedoch spürbar entspannt. Gerade in der zweiten Jahreshälfte 2027 bis zum Ende des Jahres.