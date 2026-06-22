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Mit der Optimus GX Pro 850P hat SanDisk eine neue SSD vorgestellt, die offiziell für die Sony PlayStation 5 und PlayStation 5 Pro lizenziert wurde und es beim Preis richtig in sich hat. Denn das Spitzenmodell mit 8 TB soll zum Start 2.959,99 US-Dollar kosten. Der reguläre Preis liegt laut Hersteller sogar bei 3.700 US-Dollar. Damit kostet das Laufwerk ein Vielfaches der Konsole, in der sie eingesetzt werden soll. Das gilt teilweise auch für die kleineren Modelle. Die 4- und 2-TB-Versionen werden 1.499,99 und 759,99 US-Dollar kosten, während die 1-TB-Variante als kleinster Ableger mit 379,99 US-Dollar zu Buche schlagen wird. Auch hier handelt es sich um Einführungspreise, regulär wird man zwischen 474,99 und 1.874,99 US-Dollar aufrufen.

Offiziell unterstützt Sony im M.2-Steckplatz der PlayStation 5 Laufwerke von 250 GB bis 8 TB, womit SanDisk diese Grenze vollständig ausreizt. Die SSD kommt im üblichen M.2-2280-Format, nutzt PCI Express 4.0 x4 und liefert einen passenden Kühlkörper mit. Für die Modelle mit 2 und 4 TB nennt SanDisk sequenzielle Übertragungsraten von bis zu 7.300 MB/s beim Lesen und 6.600 MB/s beim Schreiben, während das Spitzenmodell etwa 100 MB/s langsamer lesen wird. Damit liegt die Serie oberhalb der von Sony empfohlenen Leserate von 5.500 MB/s, wobei höhere Datenübertragungsraten die Ladezeiten weiter verkürzen. Sony weist selbst darauf hin, dass Spiele von einer M.2-SSD trotz höherer sequenzieller Datenrate nicht zwingend mit exakt derselben Leistung wie vom internen Speicher laufen.

PS5-Spiele lassen sich direkt von der eingebauten M.2-SSD starten und aktualisieren. Auf externen USB-Laufwerken lassen sich Titel zwar auslagern, nicht jedoch direkt starten. Sony verlangt bei der Einrichtung die Formatierung des gesamten Laufwerks. Beim 8-TB-Modell nennt SanDisk bis zu 1,2 Millionen IOPS und eine Schreiblast von 4.800 TBW.

Trotz wachsender Installationsgrößen belegen nur einzelne Spiele mehr als einige Hundert Gigabyte Speicher, womit man durchaus eine lange Zeit mit dem Extrapreis haushalten wird können. Einen Preis oder Starttermin für Deutschland nennt SanDisk bislang nicht. Doch bereits der reduzierte US-Preis entspricht etwa 375 US-Dollar pro Terabyte – vor Steuern, was selbst in Zeiten der Speicherkrise und Komponentenknappheit deutlich über dem Wert vergleichbarer Laufwerke liegt.