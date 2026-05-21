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Synology ist bereits bekannt für seine vielseitigen Netzwerk-Speicherlösungen und bringt mit der PAS7700 nun ein weiteres Gerät auf den Markt, das fernab der bekannten NAS-Geräte liegt. Am Donnerstag hat man die weltweite Verfügbarkeit seines ersten Active-Active-All-Flash-NVMe-Systems angekündigt. Das 4U-System ist für geschäftskritische Umgebungen gedacht, in denen eine hohe Ausfallsicherheit und eine optimierte Betriebseffizienz gefordert werden.

Die Hardware hat mit den bekannten DiskStations nur noch den Namen gemeinsam, denn die PAS7700 verfügt über eine Dual-Controller-Architektur und 48 NVMe-SSD-Einschübe. In jedem der beiden Controller sitzt ein AMD EPYC 7443P mit 24 Kernen und einem Turbo-Takt von bis zu 4,0 GHz. Ab Werk verbaut Synology pro Controller 64 GB DDR4-ECC-RDIMM, maximal sind 1.024 GB möglich. Voll ausgebaut kommt die Synology PAS7700 so auf 2.048 GB Arbeitsspeicher. Intern stehen 48 Einschübe für 2,5-Zoll-U.3-NVMe-SSDs bereit. Mit sieben PAX224-Erweiterungseinheiten wächst das System auf 216 Schächte und somit auf bis zu 1,65 PB Rohkapazität.

Beide Controller arbeiten aktiv, ein Ausfall soll ohne Pause abgefangen werden können. Dazu kommen RAID TP mit dreifacher Parität, synchronisierter Schreibschutz im Arbeitsspeicher, IP-Failover und protokollbasiertes Failover. Für den Schutz der Daten nennt Synology Self-Encrypting Drives, WORM-Speicher, unveränderliche Snapshots, Snapshot Replication und Hyper Backup.

Bei der Leistung verspricht Synology bis zu zwei Millionen IOPS, weniger als eine Millisekunde Latenz und bis zu 30 GB/s Durchsatz. Damit ist die Synology PAS7700 als primärer Storage für Virtualisierung, große Datei-Workloads, KI-nahe Datensätze und Postproduktion angelegt. Dazu muss das Netzwerk passen, denn pro Controller gibt es einen 1-GbE-Port, zwei 10G-bE-Ports und einen Out-of-Band-Management-Port. Über PCIe 4.0 stehen je Controller ein x16-Slot und zwei x8-Slots bereit. Synology führt 100GbE als Zielausbau, optional sind unter anderem 25GbE- und 10GbE-Karten vorgesehen. Auch Gewicht und Verbrauch rücken das System klar aus dem Desktop-NAS-Umfeld: 38,2 kg, ein redundantes 2.700-W-Netzteil, 1.253,76 W typischer Verbrauch und 1.460,64 W unter Volllast. Die Abmessungen belaufen sich auf 175,8 x 480,5 x 771 mm, der Geräuschpegel für die Kühlung wird mit 66,1 dB(A) angegeben.

Als Betriebssystem dient DSM Enterprise, was auf der bekannten Verwaltungslogik aufbaut und somit die vertraute Oberfläche bietet. Teil des Pakets sind aber auch hier Inline-Deduplizierung, Daten-Tiering und die Office-Dienste. Synology Tiering ist für das vierte Quartal 2026 vorgesehen. Synology Drive und Synology Office sollen im dritten Quartal 2026 folgen, weitere Dienste der Office-Suite später.

Die Synology PAS7700 ist ab sofort weltweit über Distributoren und Partner erhältlich. Einen Listenpreis nennt Synology nicht.