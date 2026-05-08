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Nachdem SSDs im Rechenzentrum lange Zeit vorrangig mit hohen Lese- und Schreibraten sowie mit kurzen Zugriffszeiten gegen Festplatten antraten, rückt bei ihnen nun auch die Speicherdichte stärker in den Mittelpunkt. Micron liefert mit der 6600 ION eine Enterprise-SSD mit 245,76 TB nutzbarer Kapazität aus. Damit steckt in einem einzelnen Laufwerk fast ein Viertel Petabyte an Speicher. Gerade für große Cloud-Umgebungen, Objektspeicher und AI-Umgebungen ist das ein großer Schritt.

Die Micron 6600 ION nutzt QLC-NAND mit 2 Tbit und PCI Express 5.0. Für das größte Modell nennt der Chipspezialist sequenzielle Leseraten von bis zu 13,7 GB/s. Beim Schreiben sollen bis zu 3,0 GB/s erreicht werden. Beim zufälligen Lesen stehen bis zu 1,78 Millionen IOPS im Datenblatt, die zufällige Schreibleistung fällt mit 42.000 IOPS deutlich geringer aus. Damit ist klar: Die SSD soll sehr viel Speicherplatz für leseintensive Workloads bereitstellen und nicht dauerhaft höchste Schreibraten abliefern.

Trotz der hohen Kapazität bleibt Micron bei den klassischen Serverformaten: Die 245-TB-Version erscheint in U.2 und E3.L. Das längere E3.L-Format bietet mehr Platz für Speicherchips und die Kühlung als die kürzeren EDSFF-Modelle. Auch kleinere Varianten der Serie soll es mit 30,72, 61,44 und 122,88 TB geben. Die maximale Leistungsaufnahme des Spitzenmodells wird mit rund 30 W angegeben. Auf den Speicherplatz gerechnet ergibt sich so eine Effizienz von etwa 8,2 TB pro W und gerade hier sollen die neuen Enterprise-Laufwerke punkten, denn Festplatten bleiben beim Preis pro Terabyte in der Regel erheblich günstiger.

In großen Rechenzentren zählt aber nicht nur der Laufwerkspreis. Auch Stellfläche, Stromversorgung, Kühlung, Verkabelung und Wartung fallen ins Gewicht. Micron rechnet für E3.L-Systeme mit bis zu 176,9 PB pro Rack. Gegenüber HDD-Systemen ließe sich die Zahl der nötigen Racks damit deutlich senken. Preislich dürfte man bei diesem Laufwerk jedoch schnell in sechsstellige Regionen gelangen. Zum Vergleich: Microns ION 6550 mit TCL-NAND wird derzeit mit 61 TB Zu einem Preis von knapp 30.000 Euro angeboten.