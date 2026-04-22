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Kioxia hat mit der EG7-Serie eine neue Generation von SSDs für den PC-Markt vorgestellt, die auf der 8. Generation der BiCS FLASH 3D-Flashspeichertechnologie basiert. Die Laufwerke nutzen dabei QLC-Speicher mit vier Bit pro Zelle und richten sich an preisgünstige Client-Systeme wie schlanke Notebooks sowie Desktop-PCs im Consumer- und kommerziellen Bereich.

Die SSDs sind laut Hersteller darauf ausgelegt, eine Leistung zu erreichen, die mit TLC-basierten Speicherlösungen vergleichbar ist, während gleichzeitig die Kostenstruktur für Systemhersteller reduziert wird. Dies betrifft insbesondere die Gesamtkosten über den Lebenszyklus hinweg, die durch Energieeffizienz und optimierte Speicherarchitektur beeinflusst werden können.

Leistungstechnisch verfügen die Modelle der EG7-Serie über eine zufällige Lese- und Schreibgeschwindigkeit von bis zu 1.000 KIOPS. Die sequenzielle Lesegeschwindigkeit liegt bei bis zu 7.000 MB/s, während beim sequentiellen Schreiben Werte von bis zu 6.200 MB/s erreicht werden. Die Laufwerke unterstützen den NVMe-Standard 2.0d, wodurch sich erweiterte Möglichkeiten im Systemdesign und bei der Geräteverwaltung ergeben sollen.

Verfügbar sind die SSDs in mehreren M.2-Formfaktoren, darunter 2230, 2242 und 2280. Diese Varianten decken unterschiedliche Baugrößen ab und ermöglichen so den Einsatz in kompakten wie auch größeren Systemen. Die EG7-Serie arbeitet ohne eigenen DRAM-Speicher und nutzt stattdessen die Host Memory Buffer-Technologie. Dabei wird ein Teil des Arbeitsspeichers des Systems für Cache-Funktionen verwendet, was sich positiv auf Energieverbrauch und Herstellungskosten auswirken soll, ohne die Reaktionsfähigkeit der SSDs dabei signifikant zu beeinträchtigen.

Die Laufwerke sind zudem kompatibel mit PCIe 4.0 und unterstützen Sicherheitsfunktionen auf Basis von Self-Encrypting Drive nach TCG Opal Version 2.02. Angeboten werden Kapazitäten von 512 GB, 1024 GB und 2048 GB. Aktuell befindet sich die EG7-Serie noch in einer Testphase bei ausgewählten PC-Herstellern. Der Beginn der Serienauslieferung in fertigen Systemen ist für das zweite Quartal 2026 vorgesehen.