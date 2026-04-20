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Ob für Drohnen von DJI, für die Nintendo Switch, das Steam Deck, diverse Kameras oder für andere kompatible Geräte: microSD-Speicherkarten sind nicht nur kompakt, sondern können im Jahr 2026 auch bis zu 2 TB an Speicherkapazität bereitstellen. Lexar hat in einer per E-Mail zugesandten Pressemitteilung bekannt gegeben, dass die Silver-Plus-Serie um eine 2-TB-Variante ergänzt wurde und gleichzeitig die schnellste aus der Serie sein wird.

Die Silverr-Plus-Serie gibt es bisher in den Kapazitätsgrößen 64 GB, 128 GB, 256 GB, 512 GB und 1 TB. Vom kleinsten Modell einmal abgesehen, erreichen alle anderen Karten eine maximale Lese- und Schreibleistung von 205 respektive 150 MB/s. Lexars neu hinzugefügte 2-TB-Variante kann nicht nur die größten Datenmengen speichern, sondern soll mit bis zu 255 MB/s beim Lesen und höchstens 180 MB/s beim Schreiben die schnellste microSD-Karte der Serie sein. Generell ist eine ruckelfreie 4K-Videoaufnahme möglich.

Zu den weiteren Features zählen das IPX7-Zertifkat (wasserdicht), Stoßfestigkeit, Vibrationswiderstandsfähigkeit, Sicherheit gegen Röntgenstrahlen, Resistenz gegen Magnetismus und Sturzsicherheit.

Wer zudem mit den Kartenlesegeräten von Lexar unterwegs und an der maximalen Performance der Silver Plus mit 2 TB interessiert ist, sollte beachten, dass hierfür das RW360-Modell benötigt wird. Für alle anderen microSD-Karten nach unten hin reicht der RW310-Kartenleser aus.

Ein Preis für die 2-TB-Version ist noch nicht ersichtlich und wurde in der auch nicht erwähnt. Orientieren wir uns an der Karte mit 1 TB, lässt sich ein möglicher Preis ableiten. Generell schwanken die Preise derzeit, doch werden zum Veröffentlichungszeitraum dieser News im Minimum 199 Euro genannt. Zwischen 400 und 500 Euro sind demnach nicht unwahrscheinlich.