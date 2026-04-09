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SSDs mit einer Speicherkapazität von 8 TB sind mittlerweile keine grundlegende Neuerung mehr, greifen jedoch sehr tief in die Geldbörse, insbesondere in Zeiten der Speicherkrise. Samsungs 870 Evo mit 8 TB ist als Nachzügler zu gelten und ist erst seit dem 20. März bei Geizhals zu einem sehr hohen Preis gelistet. Wenn man nun rein im SATA-Bereich bleibt, gibt es abgesehen von Enterprise-Modellen keine Alternative. Die Samsung SSD 870 QVO mit 8 TB gibt es nicht mehr.

Samsungs SSD 870 Evo ist eine klassische SATA-SSD im 2,5-Zoll-Format und gibt es bereits in den Kapazitäten 250 GB, 500 GB, 1 TB, 2 TB und 4 TB. Neu hinzugekommen ist das ganz große Modell mit satten 8 TB Speicher. Alle sechs Modelle bieten Datengeschwindigkeiten bis 560 MB/s beim Lesen und 530 MB/s beim Schreiben. Einen DRAM-Cache bringen ebenfalls alle Modelle mit, bei der neuen 8-TB-Variante sind es 8 GB LPDDR4 und die TBW liegt bei 4,8 PB. Das Problem an der Samsung SSD 870 Evo mit 8 TB ist dabei ganz klar der Preis von mindestens 1.399 Euro, der schlicht zu hoch ausfällt.

Neben dem zu hohen Preis hat die Samsung SSD 870 Evo mit 8 TB ein weiteres Problem: Sie ist für heutige Verhältnisse vergleichsweise langsam. Nimmt man als Beispiel die Samsung SSD 9100 Pro mit 8 TB, sind im Minimum 1.160 Euro fällig, doch durch die PCIe-5.0-x4-Anbindung kommt die PCIe-SSD auf sehr hohe 14.800 MB/s lesend und 13.400 MB/s schreibend.

Die Samsung SSD 870 Evo ist daher also allenfalls für spezielle Anwendungsfälle und Setups interessant.