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Teurer und langsamer als PCIe-Modelle

Samsung SSD 870 Evo mit 8 TB ist nun verfügbar

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Samsung SSD 870 Evo mit 8 TB ist nun verfügbar
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SSDs mit einer Speicherkapazität von 8 TB sind mittlerweile keine grundlegende Neuerung mehr, greifen jedoch sehr tief in die Geldbörse, insbesondere in Zeiten der Speicherkrise. Samsungs 870 Evo mit 8 TB ist als Nachzügler zu gelten und ist erst seit dem 20. März bei Geizhals zu einem sehr hohen Preis gelistet. Wenn man nun rein im SATA-Bereich bleibt, gibt es abgesehen von Enterprise-Modellen keine Alternative. Die Samsung SSD 870 QVO mit 8 TB gibt es nicht mehr.

Samsungs SSD 870 Evo ist eine klassische SATA-SSD im 2,5-Zoll-Format und gibt es bereits in den Kapazitäten 250 GB, 500 GB, 1 TB, 2 TB und 4 TB. Neu hinzugekommen ist das ganz große Modell mit satten 8 TB Speicher. Alle sechs Modelle bieten Datengeschwindigkeiten bis 560 MB/s beim Lesen und 530 MB/s beim Schreiben. Einen DRAM-Cache bringen ebenfalls alle Modelle mit, bei der neuen 8-TB-Variante sind es 8 GB LPDDR4 und die TBW liegt bei 4,8 PB. Das Problem an der Samsung SSD 870 Evo mit 8 TB ist dabei ganz klar der Preis von mindestens 1.399 Euro, der schlicht zu hoch ausfällt.

Samsung SSD 870 EVO

Neben dem zu hohen Preis hat die Samsung SSD 870 Evo mit 8 TB ein weiteres Problem: Sie ist für heutige Verhältnisse vergleichsweise langsam. Nimmt man als Beispiel die Samsung SSD 9100 Pro mit 8 TB, sind im Minimum 1.160 Euro fällig, doch durch die PCIe-5.0-x4-Anbindung kommt die PCIe-SSD auf sehr hohe 14.800 MB/s lesend und 13.400 MB/s schreibend.

Die Samsung SSD 870 Evo ist daher also allenfalls für spezielle Anwendungsfälle und Setups interessant.

Quellen und weitere Links
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