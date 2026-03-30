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Samsung entwickelt seine Controller In-House und setzt dabei bislang auf sparsame und effiziente ARM-Kerne, die speziell dazu entwickelt werden. Auf dem China Flash Market Summit 2026 hat der südkoreanische Hersteller die BM9K1 angekündigt. Erstmals für eine solche Endkunden-SSD setzt der Hersteller dabei auf den offenen Befehlssatz RISC-V.

Aber man ist nicht der erste Hersteller, der diesen Wechsel vollzogen hat. Western Digital hat diesen Schritt bereits vor einiger Zeit gemacht.

Auch wenn ARM mit den Cortex-R8 spezielle Kerne für den Einsatz in SSD-Controllern anbietet, so kann Samsung mit eignen RISC-V-Kernen sowie einer darauf angepassten Firmware noch mehr an Effizienz herausholen. Gegenüber dem Vorgänger BM9C1 soll diese mit der BM9K1 um 23 % steigen.

Auch wenn der Controller der BM9K1 auf PCI Express 5.0 setzt, so werden mit 11,4 GB/s an Lesegeschwindigkeit keine Rekordwerte erreicht. PCIe 5.0 würde hier bei vier Lanes etwas mehr als 15 GB/s ermöglichen. Zur Schreibgeschwindigkeit machte Samsung auf dem Summit keinerlei Angaben. Da QLC-NAND zum Einsatz kommt, dürfte die Schreibrate aber auch nicht besonders hoch ausfallen – bzw. dies ist nur der Fall, solange der DRAM-Cache noch nicht gefüllt ist.

In welcher Form Samsung die BM9K1 auf den Markt bringen wird, ist nicht bekannt. Samsung will die SSD ohnehin erst ab 2027 verkaufen – unter anderem auch an OEM-Kunden, welche diese dann in Notebooks und Komplettsystemen unterbringen. Geplant sind Kapazitäten von 512 GB bis 2 TB. Vier oder gar acht Terabyte sieht Samsung zunächst einmal nicht vor.