Werbung

Nach Monaten, in denen sich die Speicherkrise überwiegend bei DRAM und NAND-Flash mit Produktionskürzungen, steigenden Preisen und der Aussicht auf länger anhaltende Engpässe bemerkbar gemacht hat, scheint sich diese nun auf klassische Festplatten zu übertragen. Erste Hersteller warnen bereits vor Engpässen, Marktbeobachter gehen vorrangig für den Consumer-Bereich von stark ansteigenden Preisen aus.

Auslöser ist einmal mehr der KI‑Boom: Generative Modelle und vor allem deren Inferenz‑Workloads erzeugen gigantische Datenmengen, die kostengünstig, aber dennoch schnell verfügbar abgelegt werden müssen. Die Marktbeobachter von TrendForce berichten von "schweren Engpässen" innerhalb der Nearline-Klasse – also bei Datenbeständen, die nicht ständig abgerufen, aber jederzeit vorgehalten werden müssen. Zu solchen Cold-Data-Beständen gehören vorrangig Backup-Dateien oder historische Aufzeichnungen. Mit der raschen Verbreitung von Inferenz-KI-Anwendungen steigt auch die Nachfrage danach.

Überwiegend setzen Rechenzentren dafür auf traditionelle Festplatten, die im Vergleich zu SSDs zwar langsamer, aber weitaus günstiger sind, wenn es um große Speicherkapazitäten geht. Laut Trendforce haben sich die Lieferzeiten für Speichersysteme mit 32 TB und mehr von wenigen Wochen auf über 52 Wochen verlängert. Rechenzentrumsbetreiber und Cloud‑Provider kaufen jede verfügbare Kapazität auf, während die HDD‑Hersteller ihre Produktionskapazitäten seit Jahren kaum ausgebaut haben und gleichzeitig hohe Investitionen in neue HAMR‑Generationen stemmen müssen – Kosten, die nun über steigende Preise an die Kunden weitergereicht werden.

Doch damit nicht genug: Weil Nearline‑HDDs knapp und teuer werden, sollen Cloud‑Provider offenbar vermehrt auf hochkapazitive Enterprise‑SSDs auf QLC‑Basis ausweichen, was wiederum die Nachfrage nach NAND‑Flash zusätzlich anheizt. TrendForce rechnet daher nicht nur mit einem Anziehen der NAND‑Vertragspreise um 5 bis 10 %, sondern spricht für 2026 außerdem von einem insgesamt unterversorgten Flash‑Markt – angetrieben durch eine Kombination aus zuvor gedrosselter Produktion, Kapazitätsverschiebungen hin zu margenstarken Produkten und dem anhaltenden KI‑Investitionszyklus.

Western Digital soll bereits reagiert und seine HDD‑Preise laut mehreren Berichten "über das gesamte Portfolio hinweg" angehoben haben. Zudem warnt man offiziell vor "beispielloser Nachfrage" nach allen Kapazitäten. Für Endkunden heißt das: Eine schnelle Entspannung bei den Preisen für große HDDs ist nicht zu erwarten. Externe Festplatten und NAS‑Modelle spüren die Engpässe zeitversetzt über höhere Preise und Verzögerungen.

Wer 2026 größere Speicher‑Upgrades plant, sollte nicht zu lange warten und Preise sowie Verfügbarkeit im Auge behalten. Was als GPU‑ und Speicherchip‑Krise begann, ist damit zu einer umfassenden Hardware‑Krise geworden, die vom Wafer über die Enterprise‑HDD bis hin zum Retail‑Laufwerk reicht.