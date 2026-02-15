Werbung

Nach einer entsprechenden Ankündigung im Sommer des letzten Jahres hat Micron nun die Massenproduktion der ersten SSD mit PCIe-6.0-Interface angekündigt. PCI-Express 6.0 wird vorerst aber nur im Datacenterbereich eine Rolle spielen – auch weil es am Endkundenmarkt am notwendigen Interesse und den Voraussetzungen fehlt.

Die SSD 9650 ist damit das erste NVMe-Modell, welches mit dem entsprechenden Controller für die kommenden Server-Plattformen vorbereitet ist. Sowohl AMD als auch Intel bieten aktuell nur PCI-Express 5.0, werden in den kommenden Generationen den neuen Standard PCIe 6.0 allerdings unterstützen.

Die Werte der SSD 9650 sind beeindruckend: Über alle Kapazitäten und Formate hinweg (E1.S und E3.S 1T) hinweg erreicht sie Übertragungsraten von 28 GB/s für das Lesen und 14 GB/s für das Schreiben von Daten. Dies entspricht einer Verdopplung der Datenrate für das Lesen und ist immerhin noch ein Plus von 40 % für das Schreiben von Daten. Mit 5,4, bzw. 5,5 Millionen IOPS beim Lesen kommt die SSD 9650 auf 60 % höhere Werte beim Lesen. Für das Schreiben beträgt das Plus bei 900.000 IOPS aber auch nur 22 %. Selbst für Misch-Workloads von 70/30 für zufälliges Lesen und Schreiben kommt die SSD 9650 noch auf mehr als eine Million IOPS. Die Latenzen liegen bei 60 µs für das Lesen und 15 µs für das Schreiben von Daten.

Für den NAND setzt Micron auf den eigenen G9 TLC. Der Controller dürfte ebenfalls eine Eigenentwicklung sein. Die Leistungsaufnahme wird unter Last mit 16 bis 18 W angegeben, was bei den hohen Übertragungsraten auch dafür sorgt, dass die Micron SSD 9650 in der Effizienz einen deutlichen Sprung nach vorn macht. Dennoch sieht Micron für bestimmte Modelle eine Möglichkeit der Wasserkühlung vor.

Die Micron SSD 9650 wird in Kapazitäten von 6,4, 12,8 und 25,6 TB, bzw. 7,68, 15,36 und 30,72 TB angeboten. Bei Betriebstemperaturen von 0 bis 55 °C gibt Micron eine MTTF von zwei Millionen Stunden an. Für 0 bis 50 °C sind es 2,5 Millionen Stunden.

Im Endkundenbereich werden SSDs mit PCI-Express 6.0 vermutlich noch länger auf sich warten lassen. Bereits die Einführung von PCI-Express-5.0-SSDs ist in der Praxis nur in Ausnahmefällen sinnvoll.