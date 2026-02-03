Werbung

Die anhaltende Speicherkrise betrifft auch den SSD-Markt und viele lassen sich zu vermeintlich günstigen Preisen verleiten. Dass dabei jedoch das Risiko einhergeht, dass man Opfer einer Täuschung wird und anstatt des Originalprodukts eine Fälschung erhält, wird dabei auch mal ignoriert. Ein indischer Nutzer hat für umgerechnet 204 US-Dollar ein gutes Schnäppchen geschlagen und hat eine vermeintliche Samsung SSD 990 Pro mit 2 TB an Speicherkapazität erhalten. Die Freude ist nach dem Start der Samsung Magician-Software und dem Benchmark der SSD dahin.

Auf der NVMe-SSD ist der typische Sticker von Samsung aufgeklebt, sodass kaum ein Käufer denken könnte, dass es sich um eine Fälschung handeln könnte. Nach der Installation der SSD im PC ergaben sich dann mehrere Ernüchterungen. Fehlerhafterweise ist die Fälschung laut Angabe von Crystal Disk Info nur mit PCIe 3.0 x4 angebunden, während das Original mit PCIe 4.0 x4 ans Werk geht. Samsungs eigenes SSD-Tool Magician kann bei allen verfügbaren Samsung-SSDs überprüfen, ob es sich um ein Originalprodukt handelt. Und genau dies ist bei dem indischen Nutzer nicht der Fall. Samsungs Software hat dieses Exemplar nicht als Originalprodukt von Samsung anerkannt.

Nun stellt man sich vor, eine 2 TB große SSD erworben zu haben, die mit maximal PCIe 3.0 x4 angebunden ist. Soweit so schlimm. Die pure Ernüchterung trat dann jedoch nach dem Ausführen von Crystal Disk Mark ein. Bei den sequentiellen Transferraten wurden laut des Screenshots gerade einmal 20 MB/s beim Lesen erreicht und dies ist weniger, als der USB-2.0-Standard im Maximum beherrscht. Der Schreibvorgang erreichte dagegen noch nicht einmal 10 MB/s. Dass diese Werte einer PCIe-SSD absolut unwürdig sind, steht natürlich außer Frage.

Hierzulande ist Samsungs 990 Pro mit 2 TB ab etwa 230 Euro erhältlich und durch die Speicherkrise kann sich dieser Preis im Laufe der Zeit noch nach oben bewegen. In beliebigen Krisen gibt es (leider) immer wieder Menschen, die diese Krisen zu ihrem Vorteil ausnutzen wollen und somit ist es in jedem Fall sehr anzuraten, Produkte nur bei seriösen Händlern zu erwerben. Sollte man in diesem Fall dennoch Opfer einer Fälschung sein, steht dem Käufer das Widerrufsrecht zur Verfügung, damit diese Fälschung retourniert werden kann. Ob der indische Nutzer sein Geld zurückerhalten wird, ist nicht klar.