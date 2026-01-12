News
Bereits bekannte Technologie zur CES

Kioxia mit UFS-4.1-, LC9-Enterprise- und BG7-OEM-Speicher

Unsere vorerst letzte Berichterstattung von der CES 2026 umfasst die Neuerungen vom Speicher-Hersteller Kioxia. Nicht nur wurde die zehnte Generation des 3D-Flash-Memorys in Kooperation mit Sandisk präsentiert, der nun 4,8 GT/s ermöglicht. Auch UFS-3.1- und 4.1-Speicher für Automotive-Anwendungen wurde offenkundig ausgestellt, den es bis 1 TB geben wird, auch wenn auf der CES 512-GB-Varianten gezeigt wurden. Für den KI-Enterprise-Bereich wurden außerdem die LC9-Storage-Serie und für den OEM-Consumer-Markt die BG7-Reihe nahegelegt.

Im Vergleich zum UFS-3.1-Speicher konnte Kioxia den UFS-4.1-Speicher deutlich verbessern. Der BiCS-Speicher der achten Generation bietet jetzt eine höhere sequentielle Lese- und Schreibperformance, der den Faktor 2 übersteigt. Dies gilt auch für die Random-Read-Werte. Bei den Random-Write-Werten konnte Kioxia sogar fast den Faktor 4 (3,7 mal höhere Leistung) erreichen.

Doch sicherlich stolz ist Kioxia auf die modernere zehnte Generation des 3D-Flash-Speichers, den Kioxia zusammen mit Sandisk auf die Beine gestellt hat. Die Speicherchips haben 332 Schichten erhalten. Durch das 4,8-GT/s-Interface wurden der Lese- und Schreibdurchsatz erhöht und gleichzeitig die Effizienz gesteigert. Dies ist eben der Optimalfall: Mehr Leistung bei weniger Leistungsaufnahme. Möglich ist dies einerseits durch das CBA (CMOS directly Bonded to Array) sowie durch das SCA-Protokoll (Seperate Command Address) und PI-LTT (Power Isolated Low-Tapped Termination).

LC9-Serie für (AI-)Enterprise und BG7 für OEMs

Kioxias LC9-Serie ist NVMe-Speicher für das (AI-)Enterprise-Segment und die gibt es in nterschiedlichen Ausführungen. Auf 2,5 Zoll gibt es die LC9-SSD bis hoch zu beachtlichen 245,76 TB pro Laufwerk. Zum Einsatz kommt QLC-3D-BiCS-Flash der achten Generation. In einem 32-Die-Stack finden 2 TBit Platz, was umgerechnet 250 GB entspricht. In Kombination mit CBA können in einem kleinen 154-BGA-Package 8 TB Kapazität untergebracht werden. Als physische Schnittstelle dient der E3.L-Formfaktor – oder auch Enterprise and Datacenter Standard Form Faktor (kurz: EDSFF) genannt.

Für den OEM-Konsumer-Markt sind dagegen die BG7-NVMe-SSDs im bekannten M.2-Format gedacht. Dabei spielt es keine Rolle, ob nun in Desktop-PCs, in Notebooks, Gaming-PCs, in All-in-One- oder auch in Workstation-Systemen. Kioxias BG7-SSD-Reihe gibt es in den Längen 8 cm, 4,2 cm und sogar bis 3 cm. Bei der Kapazität sprach Kioxia von 256 GB bis 2 TB. Demnach wird es je nach SSD-Länge 256 GB, 512 GB, 1 TB und 2 TB an Speicherkapazität geben. Als Interface setzt Kioxia auf PCIe 4.0 x4 und den NVMe-2.0d-Standard. Für die erhöhte Datensicherheit unterstützten die BG7-SSDs zusätzlich SED (Self-Encrypting Drive).

