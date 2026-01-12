Werbung

Auf der CES 2026 haben wir auch UGREEN einen Besuch abgestattet. Das Unternehmen ist vor allem als neuerer NAS-Hersteller bekannt, möchte jedoch auch in anderen Bereichen überzeugen. So konnten wir nicht nur die SynCare Video Doorbell DB600 Pro und das SynCare Smart Display D500 ausfindig machen, sondern mit der SynCare Outdoor Cam OD600 Pro und der SynCare Indoor Cam ID500 Plus auch zwei Überwachungskameras entdecken. Zudem gab es das neuere NASync DXP4800 Pro und für höhere Ansprüche das NASync iDX6011 Pro zu sehen. Außerdem zeigte das Unternehmen den LinkStation Pro eGPU Dock mit Thunderbolt 5, portable SSDs und einen leistungsstarken USB-Charger.

UGREEN stellte auf der CES unter anderem die Video Doorbell DB600 Pro aus der SynCare-Serie vor, die nicht mittels PoE (Power over Ethernet) eingebunden wird, sondern kabellos mittels Dual-Band-WLAN mit der 2,4- und 5-GHz-Frequenz. Für diese Doorbell muss demnach kein Netzwerkkabel verlegt werden. Eingebaut sind gleich zwei Kameras: Eine nimmt mit 4K und die andere mit 2K auf. Die Videoaufnahmen werden lokal gespeichert (optimalerweise mit einem NAS-Modell von UGREEN) und finden den Weg nicht in die Cloud. Erhältlich sein soll die DB600 Pro ab dem zweiten Halbjahr 2026.

Mit den SynCare Indoor Cams ID500 Plus und ID500 Pro wurden zwei kleine Kameras für den Innenbereich gezeigt. Beide Modelle nehmen ebenfalls mittels Dual-Band-WLAN die Netzwerkverbindung auf und die Daten werden ebenso lokal abgespeichert. Hauptunterschied zwischen den Modellen ist, dass die ID500 Plus bis zur 2K+-Auflösung und die ID500 Pro mit 4K aufnehmen kann. Die Plus-Variante hat dafür das Night-Vision-Feature erhalten, mit dem nachts mit hoher Farbtreue aufgenommen werden soll.

Deutlich größer, jedoch auch professioneller ist die Videoüberwachung mit der OD600 Pro für den Außenbereich möglich. Das Modell eignet sich für die 24/7-Aufnahme. Bei der Netzwerk-Anbindung besteht die Wahl zwischen Dual-Band-WLAN oder alternativ mittels Netzwerkkabel und PoE-Stromversorgung.

Als passende Ergänzung eignet sich das D500-Smart-Display. Auf dem 10 Zoll großen Display können die Aufnahmen der Video-Überwachungskameras direkt eingesehen werden. Täglich werden die festgestellten Events der Kameras festgehalten. Die Netzwerk-Anbindung erfolgt ebenfalls über das 2,4- oder 5-GHz-WLAN-Netz.

NASync DXP4800 Pro und iDX6011 Pro

Zur NASync-DXP4800-Serie gesellt sich nun das NASync DXP4800 Pro und kann sich in einigen Punkten von der Plus-Version absetzen. Anstatt des Intel Pentium Gold 8505 bringt die Pro-Variante den Core i3-1315U mit, der zwei Performance- und vier Effizienz-Kerne bietet und insgesamt auf acht Threads anstatt sechs Threads kommt. Der Arbeitsspeicher kann anstatt bis zu 64 GB DDR5-4800 nun auf 96 GB DDR5-5600 erweitert werden, wenn die derzeit sehr hohen Arbeitsspeicherpreise akzeptiert werden wollen.

Der SD-Card-Reader kann nun auch SD-4.0-Karten bedienen. Die restliche Ausstattung bleibt unverändert und so gibt es auch bei der Pro-Variante vier 2,5/3,5-Zoll-Einschübe und zusätzlich zwei M.2-M-Key-Schnittstellen – jeweils einmal 10 GbE und 2,5 GbE, jeweils einmal USB 3.2 Gen2, USB 3.2 Gen1 sowie zweimal USB 2.0. Der HDMI-Anschluss an der Rückseite unterstützt die 4K-Wiedergabe bei 60 Hz.

Wem die Ausstattung und die Leistung des NASync DXP4800 Pro nicht ausreichen, der kann zum NASync iDX6011 Pro greifen, der schon länger erhältlich ist und sich nochmals deutlich absetzen kann. Als CPU setzt UGREEN auf Intels Core Ultra 7 255H, der mit sechs Performance-, acht Effizienz- und zwei Ultra-Effizienz-Kernen 16 Threads in die Waagschale wirft. Die Performance-Kerne kommen auf bis auf 5,1 GHz, die Effizienz-Kerne maximal auf 4,4 GHz und die Ultra-Effizienz-Kerne werden von Intel mit bis 2,5 GHz angegeben. Als RAM werden dem BGA2049-Prozessor 64 GB an LPDDR5X-Speicher zur Seite gestellt.

Neben zwei M.2-NVMe-SSDs (bis 2x 8 TB) bieten sich sechs 3,5-Zoll-Einschübe mittels SATA-Anbindung an und können 180 TB (6x 30 TB) an Speicher bereitstellen. Zusammen mit zwei möglichen 8-TB-M.2-SSDs kommt man somit bis auf 196 TB an Speicherplatz. Das UGREEN-OS wird auf einer eigenständigen, 128 GB großen SSD abgelegt. An Anschlussmöglichkeiten gibt es gleich zweimal 10 GbE, zwei Thunderbolt-4-Ports, jeweils zweimal USB 3.2 Gen2 und USB 2.0 sowie einen SD-4.0-Card-Reader und einen HDMI-Ausgang bis 8K.

Ein längliches Display zeigt den aktuellen Status zur CPU-, GPU- und RAM-Auslastung an. Zusätzlich werden das aktuelle Datum und die Uhrzeit dargestellt.

eGPU-Dock und Portable SSDs

Für den eGPU-Einsatz geht UGREEN mit der LinkStation Pro CM990 in die Vollen. Bis hoch zur NVIDIA GeForce RTX 5090 kann jede Menge GPU-Performance von externer Seite an einen PC oder Notebook geführt werden. Bereitstellen kann das eGPU-Dock sowohl einen PCIe-5.1-Stromstecker in Form von 12V-2x6 bis zu 850W. Für den Upstream stehen einmal Thunderbolt 5 (bis 80 GBit/s) und auch OCuLink (bis 64 GBit/s) und für den Downstream gleich dreimal Thunderbolt 5 und einmal USB-A, wobei hierbei nicht genau eingegangen wird, wie viel Bandbreite der USB-Port zu bieten hat.

Last but not least stellte UGREEN drei portable SSDs aus. Besonders erwähnenswert ist die Creator 80 aus der NeoDrive-Serie. Bis zu 8 TB an Speicherplatz kann diese bieten und kommt dank PCIe-4.0-x4-Anbindung bis auf 6.600 MB/s an Lese- und Schreibdurchsatz. Angebunden wird die portable SSD mittels Thunderbolt 5 inklusive der Abwärtskompatibilität zu Thunderbolt 3 und 4. Um die Abwärme der SSD unter Kontrolle zu halten, ist ein 40-mm-PWM-Lüfter verbaut.

Die Go 40 und Go 20 sind Teil der NeoDrive-Reihe, allerdings langsamer als die Creator 80. Bei der Go 40 gibt UGREEN bis zu 4 TB bei bis zu 3.800 MB/s über USB4 an. Kompatibel ist die Go 40 ebenfalls zu Thunderbolt 5. Das geflochtene USB-C-Kabel ist bereits verbaut. Gedacht ist die Go 40 für Smartphones und Spielekonsolen.

Mit dem USB-3.2-Gen2x2-Standard kommt die Go 20 hingegen auf 2.000 MB/s in beide Richtungen, ist zum MagSafe-Standard kompatibel und bietet ein 1,45 Zoll großes IPS-Display, das maximal 500 Nits hell ist und Echtzeitdaten anzeigt.

Generell konnte uns UGREEN keine Informationen mitteilen, wann und zu welchen Preisen die neuen Produkte in Deutschland erhältlich sein werden.