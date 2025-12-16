Werbung

Vor wenigen Tagen kam das Gerücht auf, Samsung könnte, genau wie Micron, den Markt für bestimmte Produkte verlassen. Konkret soll es um SSDs von Samsung mit SATA-Interface gegangen sein. Wir können hier schon in der Vergangenheitsform sprechen, denn schnell hat Samsung den Gerüchten gegenüber WCCFTech widersprochen.

The rumor regarding the phasing out of Samsung SATA or other SSDs is false. - so ein Samsung-Sprecher

Die schnelle und eindeutige Reaktion des südkoreanischen Herstellers zeigt ganz deutlich, wie nervös die Hersteller inzwischen sind.

Während einige am Markt beteiligte Unternehmen sich optimistisch zeigen und davon ausgehen, dass sich die Situation ab Mitte 2026 entspannen wird, sind andere hingegen deutlich pessimistischer. Samsungs Konkurrent SK Hynix warnt, dass die Knappheit bei DRAM und NAND noch einige Zeit anhalten wird.

Basierend auf einer internen SK-Hynix-Analyse (via Bullslab auf X) wird das Angebot an Commodity-DRAM (ohne HBM und SOCAMM) bis 2028 begrenzt bleiben, während die Lieferantenbestände auf Minimalniveaus abgebaut werden und das Kapazitätswachstum hinter früheren Zyklen zurückbleibt. Die Serverkunden sollen vorrangig bedient werden und können die höheren Preise auch besser abfedern.

Für Endkunden wird erwartet, dass die Produktion bis 2028 die Nachfrage verfehlt, wobei neue Fabkapazitäten erst 2028 aufgrund von Technologieübergängen verfügbar werden.