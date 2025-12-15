Werbung

Sandisk ist ein führender Hersteller von Flash-Speichertechnologien und immer mit der neuesten Technik vertreten, seien es SD-Karten, USB-Sticks oder auch im SSD-Segment. Gerade im Bereich der SSDs lohnt sich ein Blick auf aktuelle High-Performance-Lösungen, denn heutige Anwendungen benötigen ein schnelles Storage-System, um ihr volles Potenzial entfalten zu können und um schnelle Ergebnisse bei rechenintensiven Workloads zu erzielen. Egal ob intern oder extern: Sandisk bietet modernste Speicherlösungen wie die WD_BLACK™ SN8100 POWERED BY SANDISK oder die SANDISK Extreme PRO® mit USB4®, die es jetzt mit einem attraktiven Cashback gibt.

Ein absoluter Vorreiter bei den internen M.2-M-Key-SSDs ist die WD_BLACK SN8100 POWERED BY SANDISK, die mit dem extrem schnellen PCIe-5.0-x4-Interface sehr hohe Datenraten ermöglicht und eine verbesserte Performance gegenüber Gen3/4-SSDs bietet. Doch auch mit den beiden externen Lösungen, der SANDISK Extreme PRO® Portable und Extreme PRO® mit USB4® werden vom Speicher-Spezialisten schnelle SSDs mit viel Speicherplatz mit bis zu 4 TB bereitgestellt.

High-Speed für die Gaming- und Workstation: WD_BLACK™ SN8100 POWERED BY SANDISK

Ein System ist immer nur so schnell wie sein schwächstes Glied. In modernen Systemen gibt es vielseitige Anwendungsbereiche, in denen eine moderne High-Speed-SSD wie die WD_BLACK™ SN8100 POWERED BY SANDISK zu einer stark verbesserten Gesamtperformance führen können.

Egal, ob es sich dabei um immer wichtiger werdende KI-Anwendungen, große Content-Creation-Projekte, umfangreiche Renderpipelines oder auch um das nächste Triple-A-Game dreht, das unter dem Weihnachtsbaum liegt: Mit einer schnelleren SSD können kürzere Ladezeiten, größere Workstation-Datasets, beschleunigte Multi-TB-Projekte, Datenoffloads und Backups ermöglicht werden.

All diese Anwendungsbereiche profitieren von einer sehr schnellen SSD. Ältere Gen3- und Gen4-SSD-Lösungen können unter anspruchsvollen Workloads an ihre Grenze stoßen, und zum Flaschenhals werden. Von diesem Engpass können auch der Prozessor und die Grafikkarte betroffen sein, die auf den Datenträger warten müssen, wenn dieser zu langsam ist. Je schneller die SSD ist und Daten liefern kann, desto schneller können anspruchsvolle Anwendungen und Projektarbeiten abgeschlossen werden. Um diesen potenziellen Engpass in modernen PC-Systemen zu reduzieren und datenintensive Workflows zu beschleunigen, ist es empfehlenswert, dass eine Gen5-SSD im System steckt, die mit PCIe® 5.0 x4 an das System angebunden wird.

Ein solches Modell ist die WD_BLACK™ SN8100 POWERED BY SANDISK, die, angebunden mit PCIe® 5.0 x4, zu extrem hohen Datenraten von bis zu 14.900 MB/s lesend und 14.000 MB/s schreibend fähig ist. Mehr als 2,3 Millionen IOPS, die die WD_BLACK™ SN8100 POWERED BY SANDISK bereitstellen kann, sorgen dafür, dass für KI-Modelle und Echtzeit-Asset-Streaming immer genügend Power vorhanden ist. Trotz der immensen Leistung der WD_BLACK™ SN8100 POWERED BY SANDISK steht bei Sandisk auch die Energieeffizienz klar im Fokus. So kommt die WD_BLACK™ SN8100 POWERED BY SANDISK bei den Testsystemen von Sandisk auf einen Verbrauch von durchschnittlich 7W.

Die technischen Daten der WD_BLACK™ SN8100 POWERED BY SANDISK Technische Daten

WDS100T1X0M-00CMT0 WDS200T1X0M-00CMT0 WDS400T1X0M-00CMT0 WDS800T1X0M-00CMT0 Hersteller Sandisk Formfaktor M.2 2280 M.2 2280 M.2 2280 M.2 2280 Gewicht 7,5 g 7,5 g 7,5 g 8,6 g Speicherkapazität 1 TB 2 TB 4 TB 8 TB Schnittstelle (Protokoll) PCIe® 5.0 x4

NVMe™ 2.0 PCIe® 5.0 x4

NVMe™ 2.0 PCIe® 5.0 x4

NVMe™ 2.0 PCIe® 5.0 x4

NVMe™ 2.0 Lesegeschwindigkeit bis zu 14.900 MB/s Schreibgeschwindigkeit bis zu 11.000 MB/s bis zu 14.000 MB/s bis zu 14.000 MB/s bis zu 13.200 MB/s Random Read bis zu 1,6 Millionen IOPS bis zu 2,3 Millionen IOPS bis zu 2,3 Millionen IOPS bis zu 2,2 Millionen IOPS Random Write bis zu 2,4 Millionen IOPS bis zu 2,4 Millionen IOPS bis zu 2,4 Millionen IOPS bis zu 2,4 Millionen IOPS NAND Sandisk TLC 3D CBA NAND Sandisk TLC 3D CBA NAND Sandisk TLC 3D CBA NAND Sandisk TLC 3D CBA NAND DRAM-Cache Ja (1 GB) Ja (2 GB) Ja (4 GB) Ja (8 GB) TBW 600 TBW 1.200 TBW 2.400 TBW 4.800 TBW MTBF 1,75 Millionen Stunden 1,75 Millionen Stunden 1,75 Millionen Stunden 1,75 Millionen Stunden Leistungsaufnahme lesen (⌀) 6,2 W 6,4 W 6,5 W 7,1 W Leistungsaufnahme schreiben (⌀) 6,1 W 7,0 W 7,0 W 7,3 W Betriebstemperatur 0°C bis +85°C Preis 159,99 Euro 254,99 Euro 469,99 Euro 959,99 Euro Herstellergarantie 5 Jahre (eingeschränkt)

Doch bei all der hohen Performance ist es natürlich auch wichtig, all die Daten sicher und in großen Mengen abspeichern zu können. Sandisks WD_BLACK™ SN8100 gibt es daher in verschiedenen Speicher-Kapazitäten bis hoch zu 8 TB, damit auch große Spiele und/oder Projekt-Archive ihren Platz einnehmen können. Sandisk setzt bei der WD_BLACK™ SN8100 auf hochwertigen TLC-3D-CBA-NAND, der gleichermaßen für sehr hohe Performance und für Zuverlässigkeit sorgt. Zusammen mit dem eingesetzten Low-Power-Profile arbeitet die WD_BLACK™ SN8100 POWERED BY SANDISK unter kühlen und effizienten Temperaturen.

Mit der jetzt startenden CashBack-Aktion ist die WD_BLACK™ SN8100 POWERED BY SANDISK ideal, um das eigene High-End-Setup kostengünstig auf das nächste Level zu bringen.

Extern und schnell: SANDISK Extreme PRO® mit USB4®

Sollte passend zur WD_BLACK™ SN8100 POWERED BY SANDISK ein schneller, externer Speicher als Gegenstück auf der Wunschliste stehen, ist die SANDISK Extreme PRO® mit USB4® und Extreme PRO® Portable SSD die ideale Wahl.

Die Extreme PRO® mit USB4® legt ihren Fokus ganz klar auf Geschwindigkeit für große Datenübertragungen und das direkte Arbeiten vom Laufwerk aus. Wird die externe SSD an einen USB4-Port angeschlossen, erreicht die Extreme PRO® mit USB4 Datenraten von bis zu 3.800 MB/s lesend und 3.700 MB/s schreibend. Doch natürlich ist die Extreme PRO® mit USB4 auch zu den älteren USB-Standards vollständig kompatibel. Erworben werden kann die Extreme PRO® mit USB4® in den beiden Kapazitätsgrößen 2 TB und 4 TB.

Der kleinere Bruder hört auf die Bezeichnung SANDISK Extreme PRO® Portable SSD und ist ideal für alle, die einen robusten und zuverlässigen Begleiter für unterwegs suchen. Das Gehäuse ist IP65-zertifiziert und entsprechend gegen Staub und Spritzwasser geschützt. Sollte die SSD einmal aus einer Höhe von bis zu 3 m herunterfallen, ist das laut Sandisk-internen Tests auch kein Problem.

Über den schnellen USB-3.2-Gen2x2-Standard erreicht die Extreme PRO® eine Lese- und Schreibtransferrate von jeweils bis zu 2.000 MB/s und liegt damit auf NVMe-Niveau. Das robuste Aluminium-Gehäuse dient gleichzeitig zur Kühlung und garantiert die höchstmögliche Leistung auch bei großen Dateitransfers. Die SANDISK Extreme PRO® Portable SSD ist mit einem Gewicht von lediglich 77,5 g außerdem ein absolutes Leichtgewicht.

Die technischen Daten zur SANDISK-Extreme-PRO®-Serie Technische Daten

SANDISK Extreme PRO® with USB4® SANDISK Extreme PRO® Hersteller Sandisk Formfaktor Portable SSD Größe (L x B x H) 140 x 68,7 x 11,9 mm

110,26 x 57,34 x 10,22 mm

Gewicht 172 g 77,5 g Material Aluminium, Rubber Speicherkapazität 2 TB, 4 TB 1 TB, 2 TB, 4 TB Schnittstelle USB4® (40 GBit/s, USB-C) USB 3.2 Gen2x2 (20 GBit/s, USB-C) Lesen / Schreiben Bis zu 3.800 / 3.700 MB/s Bis zu 2.000 / 2.000 MB/s Besonderheiten IP65 zertifiziert (staubdicht und Strahlwasserschutz) Betriebstemperatur 5°C bis +45°C 0°C bis +45°C Lagertemperatur -20°C bis +85°C -20°C bis +85°C Kompatibilität Windows® 10+, MacOS 14+, XBox Series X/S, PS5 (Pro) Windows® 10+, MacOS 14+ Preis ab 355,99 Euro ab 175,99 Euro Herstellergarantie 5 Jahre (eingeschränkt)

Cashback: Bis zu 70 Euro nach dem Kauf zurück

Ab sofort und noch bis zum 15. Januar 2026 gibt es eine attraktive Cashback-Aktion von Sandisk, um mit einem vergünstigten Preis in das neue Jahr starten zu können. Je nach SSD-Modell gewährt Sandisk einen Cashback-Betrag von bis zu 70 Euro. Dafür muss nach dem Kauf lediglich das Registrierungsformular unter https://sandisk-promotion.com/ ausgefüllt werden. Zu den teilnehmenden Händlern zählen MediaMarkt und Saturn:

Wird etwa die WD_BLACK™ SN8100 NVMe™ SSD POWERED BY SANDISK mit 4 TB erworben, erhält der Käufer 50 Euro zurückerstattet. Dies gilt auch für die Extreme PRO® USB4® mit 4 TB. Steht die SANDISK Extreme PRO® Portable SSD mit 4 TB auf dem Wunschzettel, werden 40 Euro als Cashback zurückerstattet. Jetzt ist also der ideale Zeitpunkt, um in eine neue SSD zu investieren.

