Sony erweitert sein Zubehörangebot für die PlayStation-5-Plattform um einen neuen 27-Zoll-Gaming-Monitor, der speziell für das Spielen am Schreibtisch entwickelt wurde. Das Modell richtet sich an Nutzer, die ihre PS5-Erlebnisse flexibel gestalten möchten – unabhängig davon, ob sie auf einem großen Wohnzimmer-TV, an einem Arbeitsplatz oder über das PlayStation-Portal spielen.

Technisch bietet das Display eine IPS-Anzeige mit Quad-HD-Auflösung von bis zu 2.560 × 1.440 Pixeln. Unterstützt wird zudem High Dynamic Range, wobei Auto-HDR-Tone-Mapping die HDR-Einstellungen automatisch an PS5- und PS5-Pro-Konsolen anpasst. So werden Kontraste, Helligkeit und Farbtiefe dynamisch abgestimmt, um eine gleichbleibend hohe Bildqualität gewährleisten zu können.

Für flüssiges Gameplay will die Unterstützung von variabler Bildwiederholfrequenz (VRR) sorgen sowie Bildraten von bis zu 120 Hz auf der PlayStation 5 und bis zu 240 Hz auf kompatiblen PCs und Macs. Damit eignet sich der Monitor sowohl für Konsolenspieler als auch für PC-Gamer.

Der neue Monitor kombiniert zudem entsprechende Technik mit praktischen Lademöglichkeiten für den DualSense- oder DualSense-Edge-Controller. Der sogenannte Charging Hook ist seitlich am Monitorgehäuse angebracht und dient gleichzeitig auch als Halterung, sodass der Controller nach dem Spielen bequem aufgeladen werden kann.

Zur Ausstattung gehört eine umfangreiche Anschlussvielfalt. Zwei HDMI-2.1-Eingänge und ein DisplayPort-1.4-Anschluss erlauben die Verbindung mit verschiedenen Geräten, darunter Konsolen, PCs oder Laptops. Die HDMI-Schnittstellen unterstützen eine Auflösung von bis zu 2.560 × 1.440 Pixeln bei 240 Hz sowie Funktionen wie FRL und VRR. Der DisplayPort ermöglicht ebenfalls bis zu 240 Hz mit Display Stream Compression. Ergänzt wird das Setup durch zwei USB-Typ-A-Anschlüsse und einen USB-Typ-C-Port, der auch für PlayStation-Link-Adapter genutzt werden kann. Ein integriertes Stereo-Lautsprechersystem und ein 3,5-mm-Audioausgang bieten zusätzliche Flexibilität bei der Tonausgabe.

Der Monitor unterstützt die VESA-Montage, wodurch sich das Gerät auch an Halterungen oder Wandhalterungen anpassen lässt. In Kombination mit den neu angekündigten Pulse Elevate-Lautsprechern soll so ein harmonisches Desktop-Setup entstehen, das sowohl optisch als auch technisch auf das PS5-Ökosystem abgestimmt ist.

Der 27-Zoll-Gaming-Monitor mit DualSense-Ladefunktion soll 2026 in den USA und Japan erscheinen. Weitere Details zu Preis und Veröffentlichungstermin will Sony zu einem späteren Zeitpunkt bekannt geben.