Mainstream-SSDs: Kioxia Exceria Pro und Go vorgestellt

KIOXIA hat im Rahmen einer Pressemeldung die Veröffentlichung zweier neuer SSD-Speicherlösungen angekündigt. Namentlich handelt es sich dabei um die Serien EXCERIA PRO sowie EXCERIA G2, welche sich nach Angaben des Herstellers sowohl an Power-als auch Mainstream-Nutzer richten sollen.

Die EXCERIA PRO setzt dabei auf die PCIe Gen4x4-Schnittstelle und ist somit eher auf anspruchsvolle PC-Umgebungen ausgelegt. Im Vergleich zu der auf PCIe Gen3 basierenden EXCERIA PLUS Serie soll die EXCERIA PRO über eine doppelt so hohe maximale sequentielle Lesegeschwindigkeit verfügen. Diese liegt bei der EXCERIA Plus bei maximal 3.400 MB/s



Neben der EXCERIA PRO, welche sich vor allem an anspruchsvolle PC-User richtet, stellt KIOXIA auch eine aktualisierte Version deiner Mainstreamserie EXCERIA G2 vor. Diese soll im Vergleich zur Vorgängergeneration sowohl eine verbesserte Leistung als auch eine höhere Kapazität bieten. Die sequenzielle Performance gibt der Hersteller mit über 2.000 MB/s an. Die Kapazität liegt je nach Wahl bei maximal zwei Terabyte.

Sowohl die EXCERIA PRO als auch die EXCERIA G2 sind mit dem BiCS FLASH 3D-Flashspeicher von KIOXIA ausgestattet. Zudem verfügen beide SSD-Lösungen über einen Formfaktor vom Typ M.2 2280, welcher sich sowohl in Desktop-PCs als auch in Notebooks verwenden lässt. Darüber hinaus unterstützen beide Serien die KIOXIA eigene SSD-Verwaltungssoftware SSD Utlility Management, mit deren Hilfe Anwender Kontrolle über die Wartung, die Überwachung sowie die Einstellungen der SSD erlangen sollen.

Noch ist nicht zum konkreten Erscheinungsdatum oder zum Preis bekannt.