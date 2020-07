Kingston übernimmt SSD-Controller-Entwickler Phison

Kingston hat eigenen Angaben zufolge die Anteile des Chip-Entwicklers Phison übernommen. Beide Unternehmen hatten bereits vor Jahren ein Joint Venture gegründet, doch nun hat Kingston die Anteile übernommen und ist damit alleiniger Inhaber der gegründeten Kooperation zwischen beiden Unternehmen.

Phison ist vor allem aus dem Bereich der SSDs bekannt, denn bereits seit Jahren liefert man an zahlreiche Unternehmen die passenden SSD-Controller. Nun werden die SSD-Controller unter der alleinigen Führung von Kingston entwickelt und verkauft, denn das bisherige Geschäftsfeld von Phison soll trotz der Übernahme der Anteile so weiter bestehen bleiben. „Kingston ist nicht nur ein langjähriger Partner von Phison, sondern hat auch einen wesentlichen Anteil am Wachstum unseres Unternehmens gehabt“, so K.S. Pua, CEO und Vorsitzender von Phison.

Ob Kingston durch die Übernahme der Anteile nun stärker im SSD-Bereich wachsen möchte, bleibt derzeit noch unbekannt. Allerdings stellt man sich mit diesem Schritt in jedem Fall breiter auf und vergrößert seine Kompetenzen vom reinen Speichergeschäft hin zur Entwicklung und dem Vertrieb von passenden Controller-Chips. Ob durch diesen Schritt andere Hersteller auch weiterhin einen Zugriff auf die Phison-Controller haben werden, verrät Kingston derzeit nicht. Eventuell wird man künftig diese nur noch in den eigenen Speicherlösungen verbauen.