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NACON hat eine neue Produktreihe für Controller vorgestellt. Die Geräte unter dem Namen REVO kommen in drei Ausführungen, die unterschiedliche Anforderungen abdecken sollen. Dabei richtet man sich an Spieler, die einfach nur schnell über Plug-and-Play starten wollen, ebenso wie an Käufer, die umfangreiche Individualisierungsmöglichkeiten für den E-Sport-Bereich suchen.

Der REVO bildet dabei den Einstieg in die neue Produktreihe. Das Modell setzt auf magnetische Analogsticks und Trigger mit Hall-Effect-Technologie, die eine präzisere Steuerung und eine längere Lebensdauer ermöglichen sollen. Ein asymmetrischer Griff und eine auf längere Gaming-Sessions ausgelegte Ergonomie sollen zudem den Bedienkomfort verbessern. Zusätzlich wurden Vibrationsmotoren integriert. Dabei unterscheidet sich die Ausstattung je nach Plattform, denn die PC-Version verfügt über zwei Motoren, während die Xbox-Variante vier Motoren bietet. Der Controller erscheint in den Ausführungen REVO für PC und Smart TVs sowie als REVO X für Xbox Series X/S, Xbox One und PC.

Wer mehr Einfluss auf das Steuerungsverhalten nehmen möchte, soll mit dem REVO MAX auf seine Kosten kommen. Das Modell übernimmt sämtliche Funktionen des REVO und ergänzt diese um zusätzliche Anpassungsmöglichkeiten. So lässt sich beispielsweise der Widerstand der Analogsticks individuell einstellen. Damit können Spieler die Steuerung auf unterschiedliche Anforderungen abstimmen und von flüssigen Bewegungen bis hin zu präzisen Zielbewegungen auf Wunsch einstellen.

Für besonders schnelle Eingaben setzt NACON auf sofort auslösende Trigger sowie Action-Tasten und ein Steuerkreuz mit Mikroschaltern. Zwei frei programmierbare Zusatztasten auf der Rückseite erweitern die Steuerungsmöglichkeiten. Hinzu kommt der sogenannte Shooter-Pro-Modus, der die Dead Zones der Analogsticks entfernt und dadurch unmittelbarere Eingaben ermöglichen soll. Auch der REVO MAX erscheint in zwei Varianten. Der REVO PC MAX ist für PC und Smart TVs vorgesehen, während der REVO X MAX zusätzlich Xbox Series X/S und Xbox One unterstützt.

Mit dem REVO PRO plant NACON ein weiteres Modell für besonders anspruchsvolle Wettkampfspieler. Der Controller soll wichtige Funktionen der Produktreihe kombinieren. Dazu gehören unter anderem sofort auslösende Trigger mit Mikroschaltern sowie programmierbare Zusatztasten auf der Rückseite. Im Mittelpunkt stehen eine möglichst hohe Reaktionsgeschwindigkeit und präzise Kontrolle. Der REVO PRO soll im Laufe des Jahres 2027 erscheinen. Die Modelle REVO und REVO MAX sind hingegen bereits erhältlich.

Alle Infos gibt es auf der offiziellen Webseite.