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ASUS seine neue kabellose Gaming-Maus ROG Spatha X 65K hat den deutschen Markt erreicht. Das Eingabegerät richtet sich an Spieler, insbesondere an jene, die gerne MMOs und MOBAs konsumieren, bei denen zahlreiche Fähigkeiten und Befehle direkt über die Maus ausgeführt werden. Dafür stehen bei der ROG Spatha X 65K ganze zwölf frei programmierbare Tasten zur Verfügung.

Die Maus ist mit dem optischen AimPoint-Pro-65K-Sensor ausgestattet, der eine maximale Auflösung von 65.000 dpi erreicht. ASUS nennt außerdem eine Abtastgeschwindigkeit von bis zu 800 ips und eine maximale Beschleunigung von 70 g. Die hohe Sensorauflösung lässt sich an unterschiedliche Empfindlichkeitsanforderungen anpassen, während elf einstellbare Stufen für die Lift-off-Distanz eine individuelle Abstimmung des Tracking-Verhaltens ermöglichen. Darüber hinaus unterstützt der Sensor auch die Erfassung von Bewegungen auf Glasoberflächen.

Mit Abmessungen von 137 x 89 x 45 mm fällt die Maus vergleichsweise groß aus. Das Gehäuse ist für die Bedienung mit der rechten Hand ausgelegt und bietet mehrere zusätzliche Bedienelemente im Daumenbereich. Insgesamt lassen sich zwölf Tasten mit individuellen Funktionen belegen. Anders als viele auf ein möglichst geringes Gewicht ausgelegte Gaming-Mäuse verfolgt ASUS bei der Spatha X 65K einen modularen Ansatz. Bereits in der leichtesten Konfiguration bringt das Eingabegerät 125 g auf die Waage. Über zwei zusätzliche Gewichtsmodule mit jeweils zehn Gramm lässt sich die Masse auf 135 beziehungsweise 145 g erhöhen. Insgesamt stehen fünf Konfigurationen zur Verfügung, die neben dem Gesamtgewicht auch die Gewichtsverteilung und damit den Schwerpunkt verändern.

Ein weiteres Merkmal sind die austauschbaren Haupttastenschalter. ASUS verwendet dafür das ROG Push-Fit Switch Socket III, das den Wechsel der Mikroschalter ohne Lötarbeiten ermöglicht. Die Steckplätze sollen bis zu 2.000 Austauschvorgänge überstehen und sind auch mit verschiedenen kompatiblen Schaltern anderer Hersteller verwendbar. Ab Werk kommen ROG Micro Switch II zum Einsatz, für die ASUS eine Lebensdauer von bis zu 100 Millionen Betätigungen angibt. Zusätzlich liegen zwei ROG Silent Micro Switches bei, die ein gedämpftes Klickgeräusch erzeugen sollen.

Bei der Verbindung mit dem Computer stehen drei Betriebsarten zur Auswahl. Neben Bluetooth 5.1 und einer kabelgebundenen USB-Verbindung unterstützt die Spatha X 65K eine proprietäre 2,4-GHz-Funkverbindung über ASUS' SpeedNova-Technologie. Ein zwei Meter langes ROG-Paracord-Kabel liegt bei. Die Stromversorgung übernimmt ein integrierter Akku, für den ASUS eine Laufzeit von bis zu 148 Stunden angibt. Dieser Wert gilt allerdings nur bei Verwendung der 2,4-GHz-Funkverbindung mit deaktivierter Beleuchtung.

Zum Lieferumfang gehört auch eine magnetische Ladestation, die mehrere Aufgaben übernimmt. Sie lädt die Maus, dient als Empfänger für die 2,4-GHz-Verbindung und kann zugleich als Ablage beziehungsweise Präsentationsständer verwendet werden. Nach Herstellerangaben genügt eine Ladezeit von 15 Minuten, um Energie für bis zu 25 weitere Betriebsstunden bereitzustellen. Die Ladestation besitzt außerdem eine LED-Anzeige für Statusinformationen.

Die ROG Spatha X 65K wurde bereits im August 2026 im Rahmen der Gamescom vorgestellt und ist seit dem 3. November in Deutschland erhältlich. Die unverbindliche Preisempfehlung beträgt 199,90 Euro.