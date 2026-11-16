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In Zusammenarbeit mit HyperX suchen wir fünf interessierte Hardwareluxx-Leser und Community-Mitglieder, die ein brandaktuelles Gaming-Bundle des Herstellers – bestehend aus Tastatur, Maus und Headset – ausführlich testen und einen umfangreichen Testbericht darüber für unser Forum verfassen möchten. Als Dank für die Mühen darf das Testpaket am Ende natürlich wieder behalten werden. Wir starten hierfür ab sofort in die Bewerbungsphase!

Zur Verfügung gestellt werden hierfür von HyperX insgesamt fünf Bundles aus dem HyperX Cloud III S Wireless, der HyperX Origins 2 1800 und der HyperX Pulsefire Haste 3 Wireless.

Den Anfang macht das HyperX Cloud III S Wireless und damit ein Headset, das sich per 2,4-GHz-Funk oder Bluetooth 5.3 verbindet. Bei ausgewählten HyperX-OMEN-Notebooks des Herstellers ist die Verbindung auch über das hauseigene "Instant Pair"-Feature möglich. Das Headset nutzt angewinkelte 53-mm-Treiber und ein abnehmbares 10-mm-Boom-Mikrofon, wobei für kurze Gespräche ohne Mikrofonarm sogar ein einfaches Mikrofon integriert ist. HyperX gibt die Akkulaufzeit mit bis zu 120 Stunden über 2,4 GHz und bis zu 200 Stunden im Bluetooth-Betrieb an. Ob diese Werte tatsächlich erreicht werden können, gilt es von den späteren Testern herauszufinden.

Die HyperX Origins 2 1800 kombiniert als mechanische Gamer-Tastatur hingegen ein kompaktes 1800-Layout mit einem vollständigen Ziffernblock. Ab Werk kommen lineare HyperX-Red-Schalter mit RGB-Hintergrundbeleuchtung zum Einsatz, die sich ohne Löten gegen kompatible mechanische 3- oder 5-Pin-Schalter austauschen lassen. HyperX nennt einen Betätigungsweg von 1,8 mm sowie eine Abfragerate von bis zu 8.000 Hz. Ein O-Ring-Mount und eine Polycarbonat-Platte gehören ebenfalls zur Grundausstattung. Über die NGENUITY-Software lassen sich Tastenbelegung, Makros, RGB-Effekte und bis zu drei Profile bequem einstellen. Die Software steuert auch die Maus und das Headset und ist somit ebenfalls ein wesentlicher Bestandteil des Lesertests.

Das dritte und letzte Produkt des Bundles ist die HyperX Pulsefire Haste 3 Wireless. Die Gaming-Maus wiegt gerade einmal 51 g. Ihr HyperX-Performance-Sensor erreicht bis zu 42.000 DPI, 800 IPS und eine Beschleunigung von 70 G. Die Maus funkt über 2,4 GHz oder Bluetooth. Für den Akku nennt HyperX bis zu 150 Stunden bei 1.000 Hz und bis zu 35 Stunden bei 8.000 Hz. Zum Lieferumfang gehören ein 8K-Funkempfänger und zusätzliche Gleitfüße.

Regulär kostet das HyperX Cloud III S Wireless rund 179 Euro, die HyperX Pulsefire Haste 3 99 Euro und die HyperX Origins 2 1800 ca. 120 Euro. Damit kommt das Gesamtpaket auf einen Wert von fast 400 Euro. Fünf unserer Leser dürfen das Gaming-Bundle von HyperX nun im Rahmen eines Lesertests ausführlich auf den Prüfstand stellen und kostenlos testen. Wir starten ab sofort in die Bewerbungsphase.

Die Bewerbungsphase beginnt

Wie bei jedem Lesertest starten wir vorab in die Bewerbungsphase. In den nächsten zwei Wochen darf fleißig in die Tasten gehauen und eine Bewerbung geschrieben werden – bis zum 29. November ist Zeit. Darin sollten alle Testkriterien genannt werden. Natürlich darf eine Kurzbeschreibung des Bewerbers nicht fehlen: Was macht Ihr beruflich, wo liegen Eure Hobbys und wie alt seid Ihr?

Aus allen Einsendungen wählt dann die Hardwareluxx-Redaktion die glücklichen Teilnehmer aus. Nach Eingang der Testpakete haben die Tester vier Wochen Zeit, ihre Reviews ins Forum zu setzen. Die Bewerbungen werden einfach im Kommentar-Thread dieser News gepostet.

Bewerbt Euch jetzt für unseren Lesertest mit HyperX!

Vorläufiger Ablauf:

Bewerbungsphase bis 29. November 2026

Auswahl der Bewerber + Versand: ab 30. November 2026

Testzeitraum bis 03. Januar 2027

Kleingedrucktes: