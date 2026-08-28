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Die seit Ende 2019 zu Corsair gehörende Gaming-Marke SCUF stellt zur Gamescom 2026 die Nemesis-Pro-8K-PC-Familie vor und startet pünktlich zur Messe mit einer kabelgebundenen und kabellosen Variante in die Vorbestellung. Der Nemesis Pro 8K PC Wired kostet 134,99 Euro, der Nemesis Pro 8K PC Wireless hingegen 219,99 Euro. Einen Versand- oder Liefertermin nennt der Hersteller allerdings nicht.

Highlight und damit auch gleich namensgebend ist die hohe Abfragerate von bis zu 8.000 Hz. Das Wireless-Modell soll diese sowohl über die 2,4-GHz-Verbindung als auch per USB-C erreichen, während das kabelgebundene Wired-Modell ausschließlich auf USB-C als Verbindung setzt. SCUF gibt dafür eine Reaktionszeit von unter 1 ms an. Bei den Sticks setzt man auf TMR-Thumbsticks, die magnetisch statt über verschleißende Potenziometer arbeiten und dadurch den Stick-Drift reduzieren sollen. Die ABXY-Tasten sind dagegen mechanisch ausgeführt. Für die Trigger stehen zwei Modi zur Verfügung: ein kurzer Mausklick für schnelle Eingaben oder ein längerer analoger Weg für eine feinere Dosierung.

Auf der Rückseite sitzen vier integrierte Paddles. Die beiden inneren können entfernt werden, passende Abdeckungen liegen bei. Über die SCUF-App können Belegung, Profile, Trigger- und Stick-Kurven, Totzonen sowie Empfindlichkeiten angepasst werden. Auch eine Rekalibrierung der Sticks und das Speichern mehrerer Profile sind vorgesehen. Verfügbar wird der Nemesis Pro 8K in verschiedenen Farbvarianten sein – auf der Gamescom zeigte man eine weiße und hellgraue Farbvariante. Mit einem Preis von rund 135 und 220 Euro setzt der Controller klar oberhalb günstigerer 8K-Alternativen an. Vorbestellungen sind weltweit über SCUF und ausgewählte Händler möglich, unterstützt werden Windows 10 und Windows 11.

Zwei Netzteile mit 1.000 W

Ebenfalls im Messegepäck zur Gamescom 2026 hat Corsair zwei 1.000 W starke Netzteile, die teilweise schon einmal gezeigt wurden und die mit unterschiedlichen Schwerpunkten auf den Markt kommen werden. Das Corsair HX1000i SHIFT Crystal steckt in einem transparenten Gehäuse und führt die Kabel seitlich heraus. Das Corsair RM1000e ist hingegen die konventionellere Variante und wird mit einem 12V-2x6-Kabel samt ThermalProtect ausgeliefert. Das Crystal-Modell soll im vierten Quartal 2026 erscheinen, das RM1000e ist im deutschen Corsair-Shop bereits für 174,90 Euro gelistet.

Beim HX1000i SHIFT Crystal kombiniert Corsair die seitlichen Anschlüsse der SHIFT-Baureihe mit der Ausstattung eines klassischen HXi‑Netzteils. Das Gerät bietet eine Ausgangsleistung von bis zu 1.000 W, ist nach ATX 3.1 zertifiziert, PCIe-5.1-fähig und trägt eine Platinum-Auszeichnung. Die Stromversorgung ist vollständig modular. Der 140 mm große Lüfter stellt sich bei geringen Lasten ab, zusammen mit der iCUE-Software und dem LINK-System Hub können weitere kompatible Lüfter, Wasserkühlungen und Beleuchtungen direkt am Netzteil angeschlossen und gesteuert werden. Eine weitere Besonderheit ist PinProtect+. Die Funktion überwacht den Strom an den einzelnen Pins der 12V-2x6-Verbindung und kann bei einem zu hohen Wert die GPU sicherheitshalber abschalten.

Das Corsair RM1000e richtet sich technisch weniger auf die sichtbaren Innereien als auf die Verbindung zur Grafikkarte. Das vollmodulare ATX-Netzteil liefert 1.000 W, erfüllt ATX 3.1 und PCIe 5.1 und ist mit Cybenetics Platinum zertifiziert. Die ThermalProtect-Technik sitzt als Hardware in einem Kabelkamm rund 30 mm vor dem GPU-Stecker. Steigt die dort gemessene Temperatur über 65 °C, führt die Auslösung über die Sense-Pins der Grafikkarte zu deren Abschaltung. Die GPU verliert damit die Stromversorgung, während das restliche System weiterlaufen kann.

PinProtect+ und ThermalProtect lösen nicht dasselbe Problem: Das HX1000i SHIFT Crystal überwacht die Stromverteilung im 12V-2x6-Anschluss und bietet dafür iCUE-Steuerung. Beim RM1000e liegt die Schutzlogik im Kabel und reagiert auf dessen Temperatur. Das RM1000e soll im August zu Preisen ab etwa 175 Euro auf den Markt kommen, das HX1000i SHIFT Crystal soll im vierten Quartal folgen.