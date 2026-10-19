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In Zusammenarbeit mit Sharkoon suchen wir drei interessierte Hardwareluxx-Leser und Community-Mitglieder, die einer brandaktuellen Tastatur des Herstellers ausführlich auf den Zahn fühlen und anschließend einen umfangreichen Erfahrungsbericht für unser Forum veröffentlichen wollen. Als Dank für die Mühen darf das Paket dann natürlich wieder behalten werden. Wir starten ab sofort in die Bewerbungsphase.

Sharkoon stellt hierfür insgesamt drei Exemplare der SKILLER SGK55W im 75-%-Layout zur Verfügung. Dabei handelt es sich um eine mechanische Gaming-Tastatur. Verbaut sind insgesamt 80 Tasten mit eigenen linearen Schaltern und einer Betätigungskraft von 41 g, ihren Schaltpunkt nach 2,0 mm erreichen und mindestens 50 Millionen Anschläge aushalten können sollen. Dazu kommen dicke PBT-Tastenkappen im Cherry-Profil mit Double-Shot-Beschriftung. Im Lesertest sollten unter anderem Tippgefühl, Geräusch, Stabilisatoren und die Alltagstauglichkeit beim Schreiben und Spielen beschrieben werden.

Das Gasket-Mount-Design nutzt eine Polycarbonat-Positionierungsplatte, eine doppellagige Schaumstoffdämpfung und eine Silikonschicht, was Anschlag und die Akustik dämpfen soll. Die Hot-Swap-Platine erlaubt den Wechsel kompatibler Schalter, ohne die Schalter auszulöten. Über VIA/QMK lassen sich Funktionen anpassen: Der Onboard-Speicher fasst laut Sharkoon 256 KB an Daten. Für die Verbindung stehen USB und 2,4 GHz zur Verfügung. Sharkoon nennt bis zu 1.000 Hz Polling-Rate, 10 m Reichweite und einen 4.000-mAh-Akku mit bis zu 200 Stunden Laufzeit. Das abnehmbare, textilummantelte USB-C-auf-USB-A-Kabel ist 180 cm lang.

Die ARGB-Beleuchtung sitzt unter den Tastenkappen und lässt sich laut Sharkoon individuell über die Software anpassen. Die Kompatibilität ist für PCs, Notebooks, PlayStation 4, PlayStation 5 und macOS geeignet, womit das Einsatzgebiet der Sharkoon SKILLER SGK55W äußerst individuell ist.

Bezeichnung: Sharkoon SKILLER SGK55W Layout: 75 %, 80 Tasten im ISO-Layout Schalter: Sharkoon Linear

vorgeschmiert, Hot-Swap Montage: Gasket-Mount mit Polycarbonat-Platte, Schaumstoff- und Silikondämpfung Tastenkappen: PBT im Cherry-Profil mit Double-Shot-Beschriftung Verbindung: USB-C auf USB-A

2,4 GHz mit USB-Nano-Empfänger Akku: 4.000 mAh,

bis zu 200 Stunden Software: VIA/QMK

256 KB Onboard-Speicher Beleuchtung: South-facing ARGB mit anpassbaren Effekten Abmessungen: 320 x 138 x 43 mm Gewicht: 862 g ohne Kabel, 913 g mit Kabel Preis: ca. 70 Euro

Regulär kostet die Sharkoon SKILLER SGK55W knapp 70 Euro und ist wahlweise in Weiß oder Schwarz verfügbar. Drei unserer Leser können die 75-%-Tastatur nun im Rahmen eines Lesertests kostenlos auf den Prüfstand stellen und dabei ihr favorisiertes Modell bestimmen. Wir starten ab sofort in die Bewerbungsphase.

Die Bewerbungsphase beginnt

Wie bei jedem Lesertest starten wir vorab in die Bewerbungsphase. In den nächsten zwei Wochen darf fleißig in die Tasten gehauen und eine Bewerbung geschrieben werden – bis zum 1. November ist Zeit. Darin sollten alle Testkriterien genannt werden. Natürlich darf eine Kurzbeschreibung des Bewerbers nicht fehlen: Was macht Ihr beruflich, wo liegen Eure Hobbys und wie alt seid Ihr?

Aus allen Einsendungen wählt dann die Hardwareluxx-Redaktion die glücklichen Teilnehmer aus. Nach Eingang der Testpakete haben die Tester vier Wochen Zeit, ihre Reviews ins Forum zu setzen. Die Bewerbungen werden einfach im Kommentar-Thread dieser News gepostet.

Bewerbt Euch jetzt für unseren Lesertest mit Sharkoon!

Vorläufiger Ablauf:

Bewerbungsphase bis 01. November 2026

Auswahl der Bewerber + Versand: ab 02. November 2026

Testzeitraum bis 06. Dezember 2026

Kleingedrucktes:

Mitarbeiter der Hardwareluxx Media GmbH und von Sharkoon sowie deren Angehörige sind von der Teilnahme ausgeschlossen

Die Auswahl der Teilnehmer erfolgt durch die Redaktion von Hardwareluxx

Ein Account im Hardwareluxx-Forum ist für die Teilnahme zwingend notwendig

Die Teilnehmer werden per PN benachrichtigt

Alle Testmuster verbleiben nach Veröffentlichung der Testberichte bei den Testern

Sollten die Testberichte nicht rechtzeitig online gestellt werden, behalten sich die Hersteller vor, den vollen Betrag in Rechnung zu stellen

Die Reviews verbleiben ausschließlich bei uns im Forum