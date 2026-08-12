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Corsair erweitert sein Angebot an Gaming-Peripherie mit Stream-Deck-Anbindung um die Nightsword v2 Wireless SD. Die kabellose Gaming-Maus kombiniert eine Abfragerate von bis zu 8.000 Hz mit einem hochauflösenden Sensor und einer speziellen Taste für Elgatos Virtual Stream Deck. Mit ihr lässt sich während der Nutzung ein konfigurierbares Virtual-Stream-Deck-Overlay auf dem Bildschirm einblenden. Darüber können Funktionen ausgeführt werden, ohne zwischen Anwendungen wechseln oder zusätzliche Hardware verwenden zu müssen.

Die Konfiguration erfolgt über die Stream-Deck-Software von Elgato. Nutzer können dort eigene Panels für Spiele, Anwendungen und andere Arbeitsabläufe anlegen. Darüber lassen sich insbesondere Aktionen innerhalb eines Spiels ausführen, OBS-Szenen wechseln oder Funktionen von Discord steuern. Insgesamt verfügt die Maus über acht programmierbare Tasten, die in entsprechende Abläufe eingebunden werden können.

Für die Bewegungserfassung verwendet Corsair den Marksman-S-Sensor mit einer maximalen Auflösung von 33.000 dpi. Der Hersteller gibt eine Auflösungsgenauigkeit von 99,7 % und eine maximale Erfassungsgeschwindigkeit von 750 IPS an sowie eine Beschleunigung von bis zu 50 G. Bei den Haupttasten kommen optische Schalter zum Einsatz, deren Lebensdauer mit 100 Millionen Betätigungen angegeben wird. Durch die optische Erfassung entfällt laut Corsair zudem eine klassische Entprellverzögerung.

Sowohl über die Kabelverbindung als auch im Funkbetrieb unterstützt die Nightsword v2 Wireless SD eine Polling-Rate von maximal 8.000 Hz. Corsair weist allerdings darauf hin, dass die tatsächlich erreichbare Abfragerate auch von der Leistungsfähigkeit des verwendeten Prozessors abhängt. Neben der 2,4-GHz-Verbindung unterstützt das Modell auch Bluetooth. Alternativ lässt sich die Maus über USB-C kabelgebunden betreiben.

Im 2,4-GHz-Betrieb nennt Corsair eine maximale Akkulaufzeit von 170 Stunden. Dieser Wert gilt bei deaktivierter RGB-Beleuchtung und einer Polling-Rate von 1.000 Hz. Über Bluetooth sollen unter vergleichbaren Bedingungen bis zu 164 Stunden möglich sein. Bei höherer Abfragerate oder eingeschalteter Beleuchtung ist entsprechend mit kürzeren Laufzeiten zu rechnen.

Das Gehäuse ist ergonomisch für Rechtshänder ausgelegt und besitzt neben geschwungenen Seiten eine ausgeprägte Daumenauflage. Damit richtet sich die Maus nicht ausschließlich an Spieler, sondern auch an Anwender, die die Stream-Deck-Funktionen beispielsweise bei der Arbeit mit Streaming- oder Kreativsoftware einsetzen möchten.

Für grundlegende Einstellungen stellt Corsair zusätzlich seinen Web Hub bereit. Über die browserbasierte Oberfläche können unter anderem Tastenbelegungen, Makros, dpi-Werte und Motion Sync angepasst werden, ohne dafür eine weitere Corsair-Anwendung installieren zu müssen. Die erweiterten Stream-Deck-Funktionen werden dagegen über Elgatos Software verwaltet.

Die Nightsword v2 Wireless SD ist bereits über den Webshop von Corsair sowie bei autorisierten Händlern für 129,99 Euro erhältlich.