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Pulsar und Noctua haben gemeinsam die Sonderedition der Gaming-Maus Feinmann F01 vorgestellt. Das neue Modell kombiniert dabei die Hardware der bereits erhältlichen Feinmann F01 mit einem zusätzlich integrierten Lüfter von Noctua. Dieser dient dazu, die Handfläche während des Spielens aktiv zu kühlen, um so die Schweißbildung zu reduzieren, ohne dass dabei die Maus signifikant an Gewicht zulegt oder laut Noctua störende Geräusche entwickelt.

Herzstück der Maus ist ein NF-A4x10 5V PWM-Lüfter mit 40 mm Kantenlänge. Er sitzt im Inneren des offenen Gehäuses und leitet den Luftstrom so direkt zur Handfläche. Die Lüfterdrehzahl lässt sich dabei wahlweise über Tasten an der Maus oder über einen webbasierten Treiber in fünf Stufen anpassen. Laut Noctua wurde hierbei auf einen möglichst leisen Betrieb und einen geringen Energieverbrauch geachtet.

Trotz des zusätzlichen Kühlsystems bringt die Maus lediglich 73 g auf die Waage. Möglich wird dies vorwiegend durch ein Gehäuse mit Carbon-Verbundstruktur. Im Inneren arbeitet der bekannte XS-2-Sensor mit einer maximalen Auflösung von 42.000 DPI sowie einer Polling-Rate von bis zu 8.000 Hz. Die Energieversorgung erfolgt über einen integrierten Akku, der über USB-C geladen wird, wobei die Maus gleichzeitig auch den kabelgebundenen Betrieb unterstützt.

Optisch orientiert sich die Sonderedition typischerweise an Noctuas charakteristischem Beige-Braun-Farbschema. Auch das aus Aluminium gefertigte Mausrad folgt thematisch dieser Farbgebung. Die Kooperation richtet sich daher vornehmlich an Spieler, die auch bei längeren Gaming-Sessions Wert auf eine kühlere Handauflage legen und gleichzeitig noch eine besonders leichte Maus bevorzugen.

Gezeigt wurde die Feinmann F01 Noctua Edition erstmals während der Computex 2026, nun folgte die offizielle Vorstellung. Die Maus selbst wechselt bei Pulsar für 199,00 Euro den Besitzer.