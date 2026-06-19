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Alleine schon die Ankündigung ließ die Lieferzeiten in die Höhe schnellen und mit dem Verkaufsstart des Valve Steam Controllers sollten sich diese Befürchtungen dann auch bewahrheiten. Bereits am ersten Tag war der Controller ausverkauft und trotz aller Versprechungen seitens Valve, hier schnell für Nachlieferungen zu sorgen, hat sich die Situation nicht wirklich verbessert. Ein Reservierungssystem sollte zumindest den Scalpern entgegenwirken.
Nach der Markteinführung des Steam Controller im Mai mussten wir rasch feststellen, dass die Nachfrage unsere Erwartungen weit übertraf. Die kürzliche Einführung des Reservierungssystems hat hoffentlich das Kundenerlebnis erheblich verbessert. Uns unterstützt es zumindest bei der Planung und ermöglicht eine schnellstmögliche Auslieferung in hoher Stückzahl.
Wir haben natürlich nicht vor, die Produktion des Steam Controller zu drosseln oder gar einzustellen, aber wenn wir die aktuelle Nachfrage mit den Stückzahlen vergleichen, die wir bis Ende dieses Jahres herstellen können, möchten wir die bestmögliche Transparenz herstellen, wann Kunden die Auslieferung ihres Gerätes erwarten können.
Wer sich nun heute für einen Steam Controller entscheidet, der wird allerdings Geduld haben müssen, denn der Hinweis seitens Valve im eigenen Shop offenbart: voraussichtlich bestellbar: 2027.
Bereits in den vergangenen Tagen und Wochen erweiterte Valve die Zeitfenster: Das erste galt bis September 2026, das zweite bis Dezember 2026 und nun eben eine grobe Angabe bis ins Jahr 2027. Weitere Informationen zum genauen Zeitpunkt sollen dann folgen.
Ob die Steam Machine ein ähnliches Schicksal ereilen wird, bleibt abzuwarten, ist aber zu befürchten.