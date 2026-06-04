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Nach dem chinesischen Kalender befinden wir uns aktuell im Jahr des Pferdes. Entsprechend hat der taiwanesische Hersteller Ducky sein Portfolio auf der Computex angepasst. Bei unserem Besuch am Stand vor Ort wurde eine Sonderedition der Cushion 98 präsentiert. Insgesamt soll es nur 599 Exemplare dieser Sammleredition geben.

Die Tastatur zeigt das Bild eines Pferdes und ist überwiegend in Schwarz und Rot gestaltet. Um das Motto zu vervollständigen, hat man Switches verbaut, die vom Klang her ein wenig an Pferdegalopp erinnern. Diese sind auch mit einer RGB-Beleuchtung ausgestattet. Erscheinen soll das Gerät demnächst. Die Tastaturen im Look des chinesischen Kalenders sind ein Markenzeichen von Ducky. Jedes Jahr wird eine entsprechende Variante veröffentlicht. Im Vorjahr gab es daher eine Edition zum Jahr der Schlange.

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Die Cushion 98 ist natürlich auch in der Standard-Ausführung verfügbar. Hier sind mehrere Farben wie beispielsweise Schwarz, sowie dunkles oder helles Silber verfügbar. Der Zugriff auf die verbauten Komponenten ist mit wenigen Handgriffen möglich. Die Switches können jederzeit gewechselt werden. Bei der Auslieferung sind die Ducky Shush Switches verbaut. Verfügbar ist das Gerät für rund 169,00 Euro. Sie richtet sich primär an Gamer und kann wahlweise mit oder ohne Kabel verbunden werden.

Etwas preiswerter sind die OK-M-Modelle. Verfügbar sind diese in den Versionen 980er Layout, 75 Prozent oder 65 Prozent. Als Material wurde hier Plastik gewählt. Auch hier besteht die Wahl zwischen einem Anschluss über USB, Bluetooth oder Wireless 2,4 GHz. Preislich beginnen die Modelle ab rund 60,00 Euro. Sie sind bereits auf der Webseite des Herstellers verfügbar. Etwas teurer sind die HE-Versionen mit einer Polling-Rate von acht kHz. Auch diese sind in 980er Layout, 75 Prozent und 65 Prozent verfügbar.