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Auf der Computex 2026 hat Sharkoon gleich mehrere neue Produkte vorgestellt, die sich vor allem an preisbewusste PC-Nutzer richten. Das Portfolio reicht dabei von Eingabegeräten über Gehäuse bis hin zu Netzteilen und Audiolösungen.

Zu den Neuheiten gehört etwa die PureWriter W100, eine kabellose Variante der bereits bekannten PureWriter-Serie. Die Tastatur setzt auf leise Schalter und adressiert in erster Linie Office-Anwender. Dank integriertem Akku soll eine Laufzeit von bis zu 160 Stunden möglich sein, sofern auf intensive RGB-Beleuchtung verzichtet wird. Das kompakte Design und das zurückhaltende Erscheinungsbild will Nutzer ansprechen, die Wert auf ein unauffälliges Arbeitsgerät legen.

Auch im Bereich der Gaming-Mäuse erweitert Sharkoon sein Sortiment. Die neue SGM70W nutzt einen modernen PixArt-Sensor (3395) mit bis zu 26.000 DPI und unterstützt eine Polling-Rate von 8.000 Hz. Mit einem Gewicht von lediglich 49 Gramm zählt sie zu den leichteren Modellen ihrer Klasse. Als kleine Besonderheit sind die Gleitflächen aus Glas, um für möglichst geringe Reibung auf dem Mauspad sorgen zu können. Sie soll für 39,95 Euro auf den Markt kommen. Ergänzt wird das Angebot durch die FireGlider One, die mit bis zu 12.000 DPI, 1.000 Hz Polling-Rate und klassischer Ausstattung eine nochmal günstigere Alternative (29,95 Euro) darstellen will.

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Im Gehäusebereich zeigte Sharkoon das neue Steel Shark Mini M sowie die Variante Steel Shark Mini G. Beide Modelle setzen auf ein eher kompaktes Format, bieten jedoch Platz für vollwertige ATX-Systeme. Während die M-Version auf eine luftdurchlässige Mesh-Front setzt, verwendet die G-Variante eine Glasfront. Trotz der kompakten Bauweise können auch große Komponenten wie GeForce-RTX-5090-Grafikkarten sowie 360-mm-Radiatoren verbaut werden. Das Netzteil wandert dabei in einen separaten Bereich, um den Innenraum effizienter nutzen zu können. Passend dazu stellte Sharkoon die zweite Generation der Rebel-P20-Netzteile vor. Die Serie bietet eine 80-Plus-Gold-Zertifizierung und soll in Leistungsstärken bis zu 1.000 Watt für rund 100 Euro erhältlich sein.

Für MMO-Spieler gibt es mit der Drakonia 3 eine Neuauflage der bekannten Gaming-Maus. Das Modell verfügt über zahlreiche programmierbare Tasten und ein ergonomisches Gehäuse, das insbesondere für größere Hände ausgelegt sein will. Technisch bietet die Maus bis zu 12.000 DPI sowie eine Polling-Rate von 1.000 Hz.

Neu im Audio-Segment sind die kabelgebundenen Stealthbite IEM-Kopfhörer. Die Ohrhörer werden mit dem Kabel hinter dem Ohr geführt und mit verschiedenen Anschlussmöglichkeiten ausgeliefert. Neben klassischen Audioanschlüssen gehören auch USB-A- und USB-C-Adapter zum Lieferumfang, wodurch sich die Kopfhörer an PCs, Smartphones und weitere Geräte anschließen lassen. Angepeilt ist ein Preis von rund 49 Euro.

Ebenfalls überarbeitet wurde die Gehäuseserie S25. Die neue V2-Generation kombiniert ein schlichtes Äußeres mit moderner Ausstattung. Dazu zählen USB-C-Anschlüsse, Unterstützung für aktuelle Hardware und Platz für Wasserkühlungen. Gleichzeitig bleiben die 5,25-Zoll-Einschübe erhalten, die inzwischen selten geworden sind und sich für optische Laufwerke oder spezielle Erweiterungsmodule eignen. Die Gehäuseserie soll für knapp 60 Euro den Markt erreichen.

Mit den vorgestellten Produkten setzt Sharkoon weiterhin auf ein breites Sortiment im Einstiegs- und Mittelklassebereich. Viele der Neuheiten kombinieren aktuelle Technik mit vergleichsweise niedrigen Preisen und sollen damit sowohl Spieler als auch Alltagsnutzer ansprechen.