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Auf der CES 2026 in Las Vegas hatte ASUS die ROG Strix Morph 96 Wireless vorgestellt. Eine individuell anpassbare Tastatur, die sich vornehmlich an Enthusiasten und DIY-Fans richtet, ist laut der bei uns per E-Mail eingegangenen Pressemitteilung nun ab sofort erhältlich. Angebunden und genutzt werden kann die ROG Strix Morph 96 Wireless in drei verschiedenen Modi: Mittels Bluetooth, dem ROG-SpeedNova-2,4-GHz-Empfänger oder aber kabelgebunden per USB-Kabel. In letzterem Fall wird schließlich der Akku in der Tastatur wieder aufgeladen.

Viele Nutzer kaufen sich eine Tastatur und legen weniger Wert auf eine anschließende Anpassbarkeit. Für den anderen Teil der Nutzer, die sehr großen Wert darauf legen, ist die ROG Strix Morph 96 Wireless von ASUS gedacht. Die Zahl 96 steht für den Formfaktor mit 96 %. Mit den Abmessungen 398 x 134 x 39 mm kommt die ROG Strix Morph 96 Wireless auf ein Gewicht von 1,125 kg ohne USB-Kabel. Die linearen ROG-NX-v2-Switches sind Hot-Swappable und bringen natürlich die RGB-Beleuchtung mit.

Der anspruchsvolle Nutzer kann die Komponenten und Lagen verändern, um die Tastatur beispielsweise leiser zu machen. Um die Tastatur umzubauen, ermöglicht die ASUS ROG Strix Morph 96 Wireless die Top-Down-Demontage. Zusammen mit einer gedämpften Dichtungshalterung und einem South-Facing-PCB sollen sie ein gutes Tippgefühl, eine hohe Kompatibilität von diversen Tastenkappenprofilen und eine bessere Akustik ermöglichen. Auf der linken Seite befinden sich eine Multifunktionstaste für die Mediensteuerung und auch ein Drehrad, um die Lautstärke zu regulieren. Software-technisch kann die Tastatur mittels Gear Link über den Browser angepasst werden.

Die ASUS ROG Strix Morph 96 Wireless ist ab sofort erhältlich und ist bereits bei Geizhals zu einem Preis ab 137,56 Euro gelistet. Die unverbindliche Preisempfehlung selbst liegt bei 149,90 Euro.