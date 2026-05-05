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Mit der Avior Air Carbon Fiber stellt der schwedische Hersteller Mionix erstmals eine kabellose Gaming-Maus vor, die konsequent auf geringes Gewicht und hohe Präzision ausgelegt ist. Das Modell wird als limitierte Edition gefertigt und setzt auf eine vollständig neu konstruierte Gehäuseform.

Im Zentrum steht eine handgefertigte Außenhülle aus gewebter Carbonfaser, die thermisch geformt und CNC-bearbeitet wird. Diese Konstruktion soll für eine hohe strukturelle Stabilität sorgen bei gleichzeitig sehr geringem Gewicht. Mit rund 42 g inklusive PTFE-Gleitfüßen gehört die Maus zu den besonders leichten Vertretern im Segment kabelloser Eingabegeräte. Die Oberfläche ist bewusst frei von Beleuchtungselementen gehalten, um Energieverbrauch und Gewicht zu minimieren.

Die Gehäuseform wurde gegenüber früheren Modellen zudem deutlich verändert. Statt einer zentralen Wölbung nutzt das Design nun eine nach hinten verlagerte Erhebung, die insbesondere für Claw-, Fingertip- und Hybrid-Griffstile ausgelegt ist. Diese Geometrie soll schnelle Richtungswechsel und präzise Mikroanpassungen erleichtern. Zusätzlich kommen getrennte Primärtasten aus Carbonfaser zum Einsatz, die eine klar definierte Klickcharakteristik ermöglichen wollen.

Technisch basiert das Gerät auf der nRF54H20-Plattform von Nordic Semiconductor. Der verbaute System-on-Chip kombiniert eine Multi-Core-Architektur mit Arm Cortex-M33-Kernen und RISC-V-Koprozessoren, arbeitet mit Taktraten von bis zu 320 MHz und stellt mehrere Megabyte integrierten Speicher bereit. Diese Plattform wird sowohl in der Maus selbst als auch im dedizierten Funk-Dongle eingesetzt und ermöglicht eine native 2,4-GHz-Verbindung mit Abtastraten von bis zu 8.000 Hz. Die Reaktionszeit liegt dabei laut Hersteller bei 0,125 ms.

Als Sensor kommt der PixArt PAW3950 zum Einsatz, der eine maximale Auflösung von 30.000 DPI, eine Trackinggeschwindigkeit von bis zu 750 IPS und eine Beschleunigung von 50G unterstützt. Auch das Tracking auf Glasoberflächen wird unterstützt. Die Lift-off-Distanz lässt sich dabei über die Software konfigurieren. Für die Primärtasten werden optisch-mechanische Hybridschalter von Raesha verwendet, die für bis zu 100 Millionen Klicks ausgelegt sind.

Die Maus bietet ein variables Gleitsystem mit austauschbaren PTFE-Pads sowie optionalen Glaselementen. Diese lassen sich je nach gewünschtem Reibungsverhalten montieren. Die Energieversorgung erfolgt über einen integrierten Akku, der bei maximaler Abtastrate eine Laufzeit von über 40 Stunden erreichen soll. Geladen wird über USB-C, wobei die Nutzung während des Ladevorgangs möglich bleibt.

Die Konfiguration erfolgt über eine browserbasierte Softwarelösung, die Einstellungen wie DPI, Polling-Rate, Tastenbelegung und Makros verwaltet. Ergänzend steht außerdem ein Analysewerkzeug zur Verfügung, das Oberflächen bewertet und Sensorparameter entsprechend optimieren kann. Der interne Speicher erlaubt das Abspeichern mehrerer Profile direkt auf der Maus.

Mit Abmessungen von 126 × 65 × 38 mm und einem symmetrischen, für Rechtshänder optimierten Aufbau richtet sich das Modell vor allem an Spieler mit Fokus auf schnelle und präzise Eingaben. Die erste Produktionscharge ist auf 5.000 Einheiten begrenzt, was vor allem auf die aufwendige Fertigung der Carbonfaser-Komponenten zurückzuführen ist und sich in einem Preis von 299,99 Euro niederschlägt.