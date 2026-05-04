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Vor ein paar Wochen riefen wir unsere Leser und Community-Mitglieder auf, sich für unseren neuesten Lesertest in Zusammenarbeit mit Hator zu bewerben. Gesucht wurden drei Tester für eine brandaktuelle Tastatur des Herstellers. Wir sind am Vormittag nun endlich alle Bewerbungen durchgegangen und haben uns an die Auswahl der Teilnehmer gemacht, die wir nun mit Freuden bekanntgeben möchten.

Zur Verfügung gestellt werden hierfür insgesamt drei Exemplare der Hator Skyfall 65 Pro Wirless, eine kompakte 65-%-Gaming-Tastatur, die mit leisem Tippgefühl, langer Akkulaufzeit und umfangreicher Ausstattung überzeugen möchte. Mit Abmessungen von nur 33,5 x 12,2 x 4,3 cm (5,2 cm mit Keycaps) und einem Gewicht von 790 g passt sie auf jeden Schreibtisch und in jede Tasche – ideal für Gamer und Mobile-Nutzer, die ein vollwertiges Layout ohne Numpad oder zusätzlicher F-Zeile bevorzugen. Das Gasket-Mount-Design mit mehrschichtiger Dämpfung sorgt für ein weiches, gedämpftes Anschlaggefühl.

Als Pro-Wireless-Modell setzt Hator auf Hator Aurum Vanila Silent linear Switches mit 50 Millionen Anschlägen Lebensdauer, 50 gf Druckkraft, 2 mm Auslöseweg und 4 mm Hub. Die Double-Shot-PBT-Keycaps im OMA-Profil sollen besonders langlebig sein und sich austauschen lassen. Hot-Swap-Slots machen den Switch-Tausch ohne Löten einfach möglich. Die 1.000-Hz-Polling-Rate arbeitet sowohl kabelgebunden per USB-C als auch drahtlos über einen 2,4-GHz-Dongle oder per Bluetooth 5.3.

Highlight ist das 0,85 Zoll große TFT-Display am rechten Rand direkt unterhalb des Multimedia-Drehreglers. Dieses zeigt Statusinfos wie Akkustand, Modus oder Mediensteuerung und Uhrzeit an. Die RGB-Beleuchtung ist pro Taste anpassbar, die FN-Taste programmierbar und das Tastenlayout inklusive FN-Ebene gut integriert. Der 4.000-mAh-Akku soll laut Hator bis zu 20 Stunden mit RGB-Beleuchtung durchhalten, bis zu 666 Stunden ohne – deutlich länger als bei vielen Konkurrenten. Die Aufladezeit beläuft sich auf rund acht Stunden.

Preislich startet die Skyfall 65 Pro Wireless bei etwa 75 Euro, was sie zu einem starken Angebot in der Mittelklasse macht. Verfügbar ist sie in den Farben Weiß und Schwarz. Drei unserer Leser dürfen die kompakte Gaming-Tastatur nun im Rahmen eines Lesertests kostenlos testen.

Das sind die Teilnehmer

Wir sind nun alle Bewerbungen durchgegangen und haben uns an die Auswahl der Teilnehmer gemacht. Wir freuen uns bekanntgeben zu dürfen, dass die drei Forenutzer "Daniel N", "elbastron" und "FirstAid" zu den glücklichen Auserwählten gehören. Sie werden in Kürze per privater Forenunterhaltung benachrichtigt und über den weiteren Verlauf informiert. Nach Erhalt der Testpakete haben sie vier Wochen lang Zeit, ihre Reviews eigenständig für die Community im Eingabegeräte-Unterforum zu veröffentlichten.

Wir wünschen viel Spaß beim Testen und freuen uns auf ausführliche Testberichte!

Vorläufiger Ablauf:

Bewerbungsphase bis 12. April 2026

Auswahl der Bewerber + Versand: ab 13. April 2026

Testzeitraum bis 17. Mai 2026

Kleingedrucktes:

Mitarbeiter der Hardwareluxx Media GmbH, von Hator sowie deren Angehörige sind von der Teilnahme ausgeschlossen

Die Auswahl der Teilnehmer erfolgt durch die Redaktion von Hardwareluxx

Ein Account im Hardwareluxx-Forum ist für die Teilnahme zwingend notwendig

Die Teilnehmer werden per PN benachrichtigt

Alle Testmuster verbleiben nach Veröffentlichung der Testberichte bei den Testern

Sollten die Testberichte nicht rechtzeitig online gestellt werden, behalten sich die Hersteller vor, den vollen Betrag in Rechnung zu stellen

Die Reviews verbleiben ausschließlich bei uns im Forum

Preise und Verfügbarkeit Hator Skyfall 65 Pro Wireless, weiß/schwarz, LEDs RGB, Aurum Vanila Silent, USB/Bluetooth, EU Nicht verfügbar Nicht verfügbar Ab 77,24 EUR Zeigen >>