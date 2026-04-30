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Mit der G512 X hat Logitech das neueste Produkt im Lineup des Unternehmens vorgestellt. Das Analog/Mechanical Gaming Keyboard richtet sich gezielt an Spieler. Logitech will mit der Tastatur den Wandel von statischer Hardware hin zu einem modularen, leistungsorientierten System einleiten. Laut Hersteller ist es somit die erste Tastatur, die darauf ausgelegt ist, sich an den individuellen Spielstil der Käufer anzupassen.

Die G512 X steckt voller Optionen zur Anpassung und spricht mit diesen DIY-Anpassungsmöglichkeiten besonders die PC-Modding-Community an. Sie verfügt über integrierte TMR-Sensortechnologie. Dadurch geht die Tastatur über binäre Ein/Aus-Eingaben hinaus und bietet Spielern die Möglichkeit, Aktionen basierend auf der Tiefe des Tastendrucks zuzuweisen. Diese Funktion eignet sich besonders für Flugsimulatoren, Rennspiele und taktische Shooter, bei denen Präzision ausschlaggebend ist. Die Tastatur ist in den Layouts 75 und 98 erhältlich. Dank Hardware-Flexibilität ermöglicht die G512 X Spielern die Verwendung sowohl analoger als auch mechanischer Schalter in jedem ihrer 39 hybriden TMR-Schalterbetten. Diese sind mit den gängigsten analogen und 3-Pin-/5-Pin-Mechanikschaltern kompatibel. Die Tastatur wird mit neun Gateron KS-20-Analogschaltern ausgeliefert.

Mit einer End-to-End-Reaktionszeit von 0,125 ms bietet die G512 X 8K-Leistung, einschließlich 8K-Polling-Rate, 8K-Reporting-Rate und 8K-Verarbeitung. Über den G HUB können einem einzigen Tastendruck zwei Aktionen bei unterschiedlichen Tiefen zugewiesen werden. Anschließend lässt sich ein SAPP-Ring (Second Actuation Pressure Point) hinzufügen, um einen taktilen Widerstand zu erzeugen, der den zweiten Auslösepunkt markiert. Optisch baut Logitech auf PVD-Beschichtung mit rhythmischen Schrägstrichmustern und Lichtsequenzen. Um die Beleuchtung der Lichtleiste zu verstärken und den Komfort bei langen Spielsitzungen zu erhöhen, kann die G512 X mit einer separaten Acryl-Handballenauflage ausgestattet werden.

Die Rückseite der G512 X bietet integrierten Stauraum und einfachen Zugriff auf die Tastenkappenabzieher, neun Gateron KS-20 magnetische analoge Schalter und fünf SAPP-Ringe. Das Gerät ist in Schwarz oder Weiß erhältlich. Die G512 X Gaming-Tastatur ist seit dem 28. April 2026 auf LogitechG.com und ab dem 2. Mai 2026 bei weiteren Händlern weltweit erhältlich. Der Verkaufspreis liegt bei 189,99 Euro für das 75-Tasten-Layout und 219,99 Euro für das 98-Tasten-Layout.