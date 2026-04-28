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Zusammen mit der Steam Machine kündigte Valve Ende 2025 einen neuen Steam-Controller an. Während Valve für die Steam Machine nach einigen Verschiebungen dennoch an einem Veröffentlichungstermin in diesem Jahr festhält, soll der universelle Controller etwas früher starten. Ab dem 5. Mai kann er für 99 Euro bestellt werden.

Der Steam-Controller bringt die Eingaben des Steam Deck an den PC und dann eben später auch an die Steam Machine. Betrieben werden kann er zudem an Macs, anderen mobilen Handhelds und Linux-Gaming-PCs. Das Steam Frame soll dann später sogar in der Lage sein, den Steam-Controller im Raum zu tracken.

ABXY-Tasten, zwei Daumensticks, ein D-Pad sowie zwei Touch-Flächen mit Abmessungen von 34,5 x 34,5 mm sollen die Haupteingabemöglichkeiten sein. Die Touchpads bieten ein haptisches Feedback und die Klickstärke kann konfiguriert werden. Zudem gibt es ein verbautes Gyroskop und zahlreiche Zusatztasten – auch auf der Unterseite. Vier Haptikmotoren sollen für hochsensible Vibrationen sorgen.

Das Kunststoff-Gehäuse kommt auf Abmessungen von 159 x 111 x 57 mm. Das Gewicht liegt bei 292 g. Die Anbindung an die Systeme erfolgt per USB, Bluetooth oder einen beiliegenden Stick, der eingesteckt werden muss. Dieser 2,4-GHz-Empfänger ist zugleich eine Ladestation. Das Laden des Akkus kann aber auch per USB-C erfolgen. Der 8,39-Wh-Akku soll laut Valve für über 35 Stunden Spielzeit ausreichen.

Über die Produktseite, bzw. direkt bei Valve wird der Steam Controller ab dem 4. Mai erhältlich sein und soll 99 Euro kosten.