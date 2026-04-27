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Turtle Beach präsentiert mit der Command Series MC7 eine neue Gaming-Maus, die auf eine ungewöhnliche Kombination aus klassischer Eingabetechnik und integrierter Steueroberfläche setzt. Im Mittelpunkt steht dabei ein 2,25 Zoll großes Touchdisplay an der linken Seite des Gehäuses, das als zusätzliche Eingabeebene fungiert. Über dieses Display lassen sich Parameter wie DPI, Profile oder Makros direkt während der Nutzung anpassen.

Die Sensorik der Maus basiert auf einem optischen Owl-Eye-Sensor mit einer maximalen Auflösung von 30.000 DPI. Der Sensor unterstützt dabei eine Tracking-Geschwindigkeit von bis zu 750 IPS und eine Beschleunigung von 70 g, wodurch präzise Bewegungen auch bei schnellen Richtungswechseln erfasst werden können. Ergänzt wird dies durch eine Polling-Rate von bis zu 8.000 Hz, was einer Eingabelatenz von etwa 0,125 ms entspricht.

Die Maus verwendet optische Titan-Switches mit einer Lebensdauer von bis zu 150 Millionen Klicks. Diese sollen mechanische Abnutzung reduzieren und gleichzeitig eine konstante Auslösecharakteristik gewährleisten. Zusätzlich steht ein adaptives 4D-Scrollrad zur Verfügung, das zwischen präzisem Rastermodus und freiem Lauf wechseln kann und auch seitliche Eingaben unterstützt.

Eine wichtige Position nimmt durch das Touchdisplay auch das Energiesystem ein. Zwei austauschbare Akkus mit jeweils 1.000 mAh Kapazität stehen zur Verfügung. Während ein Akku aktiv ist, kann der zweite in einer mitgelieferten Ladestation geladen werden. Ein Wechsel ist dabei laut Hersteller ohne Unterbrechung möglich. Die Laufzeit liegt je nach Nutzung bei bis zu 15 Stunden pro Akku, insbesondere wenn Beleuchtung und Display reduziert eingesetzt werden.

Bei der Konnektivität unterstützt die Maus drei Betriebsmodi. Neben einer kabelgebundenen Verbindung über USB stehen eine 2,4-GHz-Funkverbindung mit niedriger Latenz sowie Bluetooth zur Verfügung. Dadurch kann das Gerät flexibel zwischen verschiedenen Systemen eingesetzt werden. Unterstützt werden Windows-Systeme ab Version 10. Die Konfiguration erfolgt über die Software Swarm II, die Zugriff auf erweiterte Einstellungen bietet. Insgesamt lassen sich bis zu 33 Funktionen programmieren und auf bis zu fünf internen Profilen speichern. Eine RGB-Beleuchtung und individuelle Makros gehören ebenfalls zum Funktionsumfang.

Mit einem Gewicht von rund 135 g und einem recht großen Gehäuse richtet sich das Modell allerdings weniger an Minimalisten, sondern an Nutzer, die zusätzliche Steuerungsmöglichkeiten direkt in der Hardware integrieren möchten. Die Kombination aus Touchdisplay, hoher Sensorauflösung und modularer Energieversorgung positioniert die Maus dabei als multifunktionales Eingabegerät für Gaming, Streaming und produktive Anwendungen. Das lässt sich Turtle Beach allerdings auch mit 159,99 Euro vergüten.