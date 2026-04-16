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MSI erweitert sein Gaming-Portfolio um die neue MSI Versa 300 Wireless 8K. Das Modell ist die erste Maus des Herstellers mit einer Polling-Rate von 8.000 Hz. Damit richtet sich MSI vorwiegend an Nutzer, die auf besonders schnelle Reaktionszeiten und präzise Steuerung angewiesen sind.

Im Inneren arbeitet ein optischer Sensor vom Typ PixArt PAW3395, der eine Auflösung von bis zu 26.000 DPI erreicht. In Kombination mit der hohen Abtastrate sollen Eingaben besonders schnell und exakt umgesetzt werden. Das Gewicht der Maus liegt bei rund 66 Gramm, wodurch sie sich auch für schnelle Bewegungen und längere Gaming-Sessions eignen kann.

Die Versa-300-Serie ist bereits für ihre symmetrische Bauweise bekannt, die unterschiedliche Griffstile und Handgrößen unterstützt. Auch das neue Modell setzt auf dieses Konzept und ergänzt es um eine ergonomische Form mit zusätzlicher Handflächenunterstützung. Seitliche Griffflächen mit strukturierter Oberfläche sollen zudem die Kontrolle bei schnellen Bewegungen verbessern.

Für die Eingabe kommen Omrom-Schalter zum Einsatz, die laut Hersteller für mehr als 60 Millionen Klicks ausgelegt sind. Neben der klassischen kabelgebundenen Nutzung bietet die Maus mehrere Verbindungsoptionen. Dazu zählen eine 2,4-GHz-Funkverbindung, Bluetooth sowie ein kabelgebundener Modus. Die Akkulaufzeit gibt MSI mit bis zu 196 Stunden an, abhängig von Nutzung und Einstellungen.

Bei der Software setzt das Unternehmen auf zwei unterschiedliche Ansätze. Über das MSI Center lassen sich Profile, Makros und Systeminformationen verwalten. Ergänzend dazu steht mit MSI Portal X eine browserbasierte Oberfläche zur Verfügung, die ohne Installation auskommt und grundlegende Einstellungen direkt im Web ermöglicht.

Die Maus ist ab sofort für rund 27,99 Euro erhältlich und wird über autorisierte Händler sowie die offizielle Website des Herstellers vertrieben.