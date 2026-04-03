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Razer erweitert sein Portfolio um eine neue ergonomische Tastatur, welche sich deutlich von klassischen Modellen absetzt. Mit der Razer Pro Type Ergo rückt das Unternehmen dabei eine Bauweise in den Mittelpunkt, die auf langfristigen Komfort und technische Anpassbarkeit ausgelegt ist.

Kern des Geräts ist ein geteiltes, ergonomisches Layout im Vollformat, das die natürliche Haltung von Händen und Armen unterstützen soll. Die beiden Tastaturhälften sind leicht angewinkelt und folgen einer gewölbten Struktur, ergänzt durch eine Grundneigung von etwa zehn Grad sowie zusätzliche einstellbare Neigungswinkel. Eine integrierte, gepolsterte Handballenauflage ist fest verbaut und Teil des Designs, das auf reduzierte Belastung bei längeren Schreibphasen abzielt.

Technisch setzt das Modell auf flache Scissor-Switches mit taktilem Feedback, kombiniert mit niedrigen, lasergravierten ABS-Tastenkappen. Diese Bauweise soll ein leises Tippverhalten ermöglichen und gleichzeitig die Eingabegeschwindigkeit stabil halten. Unterstützt wird dies durch N-Key-Rollover und Anti-Ghosting, wodurch auch parallele Eingaben zuverlässig verarbeitet werden sollen.

Auffällig ist die Integration zusätzlicher Bedienelemente. Zwei frei belegbare Steuerregler, sogenannte Command Dials, erlauben den Zugriff auf bis zu acht Funktionen pro Regler. Ergänzt wird dies durch mehrere dedizierte Makrotasten, die kontextabhängig genutzt werden können, sowie eine separate Taste für den direkten Zugriff auf KI-Funktionen. Diese Kombination zielt auf eine stärkere Verzahnung von Hardware und softwaregestützten Workflows ab.

Bei der Konnektivität ist die Tastatur breit aufgestellt. Sie unterstützt eine drahtlose Verbindung über Bluetooth für mehrere Geräte, eine 2,4-GHz-Verbindung mit geringer Latenz sowie den Betrieb per USB-C-Kabel. Die maximale Abtastrate liegt bei 1.000 Hz, während die Akkulaufzeit je nach Nutzung bis zu mehrere Monate erreichen soll.

Hinzu kommt eine mehrzonige RGB-Beleuchtung mit 19 separat steuerbaren Bereichen, die über Software konfiguriert werden kann. Die Tastatur ist sowohl mit Windows- als auch mit macOS-Systemen kompatibel und lässt sich über entsprechende Software umfassend anpassen, etwa für Makros oder Beleuchtungsprofile.

Mit dieser technischen Ausrichtung positioniert sich das Modell weniger als klassische Gaming-Tastatur, sondern eher als spezialisiertes Eingabegerät für produktive Arbeitsumgebungen. Die Razer Pro Type Ergo ist ab sofort für 199,99 Euro (UVP) zu haben.