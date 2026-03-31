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In Zusammenarbeit mit Hator suchen wir drei interessierte Hardwareluxx-Leser und Community-Mitglieder, die im Rahmen eines Lesertests einer brandaktuellen Tastatur des Herstellers ausführlich auf den Prüfstand und einen umfangreichen Testbericht darüber für unser Forum veröffentlichen möchten. Als Dank für die Mühen darf das Testpaket natürlich wieder behalten werden. Wir starten ab sofort in die Bewerbungsphase.

Zur Verfügung gestellt werden hierfür insgesamt drei Exemplare der Hator Skyfall 65 Pro Wirless, eine kompakte 65-%-Gaming-Tastatur, die mit leisem Tippgefühl, langer Akkulaufzeit und umfangreicher Ausstattung überzeugen möchte. Mit Abmessungen von nur 33,5 x 12,2 x 4,3 cm (5,2 cm mit Keycaps) und einem Gewicht von 790 g passt sie auf jeden Schreibtisch und in jede Tasche – ideal für Gamer und Mobile-Nutzer, die ein vollwertiges Layout ohne Numpad oder zusätzlicher F-Zeile bevorzugen. Das Gasket-Mount-Design mit mehrschichtiger Dämpfung sorgt für ein weiches, gedämpftes Anschlaggefühl.

Als Pro-Wireless-Modell setzt Hator auf Hator Aurum Vanila Silent linear Switches mit 50 Millionen Anschlägen Lebensdauer, 50 gf Druckkraft, 2 mm Auslöseweg und 4 mm Hub. Die Double-Shot-PBT-Keycaps im OMA-Profil sollen besonders langlebig sein und sich austauschen lassen. Hot-Swap-Slots machen den Switch-Tausch ohne Löten einfach möglich. Die 1.000-Hz-Polling-Rate arbeitet sowohl kabelgebunden per USB-C als auch drahtlos über einen 2,4-GHz-Dongle oder per Bluetooth 5.3.

Highlight ist das 0,85 Zoll große TFT-Display am rechten Rand direkt unterhalb des Multimedia-Drehreglers. Dieses zeigt Statusinfos wie Akkustand, Modus oder Mediensteuerung und Uhrzeit an. Die RGB-Beleuchtung ist pro Taste anpassbar, die FN-Taste programmierbar und das Tastenlayout inklusive FN-Ebene gut integriert. Der 4.000-mAh-Akku soll laut Hator bis zu 20 Stunden mit RGB-Beleuchtung durchhalten, bis zu 666 Stunden ohne – deutlich länger als bei vielen Konkurrenten. Die Aufladezeit beläuft sich auf rund acht Stunden.

Preislich startet die Skyfall 65 Pro Wireless bei etwa 75 Euro, was sie zu einem starken Angebot in der Mittelklasse macht. Verfügbar ist sie in den Farben Weiß und Schwarz. Drei unserer Leser dürfen die kompakte Gaming-Tastatur nun im Rahmen eines Lesertests kostenlos testen.

Die Bewerbungsphase beginnt

Wie bei jedem Lesertest starten wir vorab in die Bewerbungsphase. In den nächsten zwei Wochen darf fleißig in die Tasten gehauen und eine Bewerbung geschrieben werden – bis zum 12. April ist Zeit. Darin sollten alle Testkriterien genannt werden. Natürlich darf eine Kurzbeschreibung des Bewerbers nicht fehlen: Was macht Ihr beruflich, wo liegen Eure Hobbies und wie alt seid Ihr?

Aus allen Einsendungen wählt dann die Hardwareluxx-Redaktion die glücklichen Teilnehmer aus. Nach Eingang der Testpakete haben die Tester vier Wochen Zeit, ihre Reviews ins Forum zu setzen. Die Bewerbungen werden einfach im Kommentar-Thread dieser News gepostet.

Bewerbt Euch jetzt für unseren Lesertest mit Hator!

Vorläufiger Ablauf:

Bewerbungsphase bis 12. April 2026

Auswahl der Bewerber + Versand: ab 13. April 2026

Testzeitraum bis 17. Mai 2026

Kleingedrucktes:

Mitarbeiter der Hardwareluxx Media GmbH, von Hator sowie deren Angehörige sind von der Teilnahme ausgeschlossen

Die Auswahl der Teilnehmer erfolgt durch die Redaktion von Hardwareluxx

Ein Account im Hardwareluxx-Forum ist für die Teilnahme zwingend notwendig

Die Teilnehmer werden per PN benachrichtigt

Alle Testmuster verbleiben nach Veröffentlichung der Testberichte bei den Testern

Sollten die Testberichte nicht rechtzeitig online gestellt werden, behalten sich die Hersteller vor, den vollen Betrag in Rechnung zu stellen

Die Reviews verbleiben ausschließlich bei uns im Forum

Preise und Verfügbarkeit Hator Skyfall 65 Pro Wireless, weiß/schwarz, LEDs RGB, Aurum Vanila Silent, USB/Bluetooth, EU Nicht verfügbar Nicht verfügbar Ab 77,24 EUR Zeigen >>