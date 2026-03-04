Werbung

ASUS bringt die ROG Harpe II Ace in der neuen Farbvariante Lava Red auf den Markt. Die symmetrisch aufgebaute Gaming-Maus wurde in Zusammenarbeit mit E-Sport-Profis entwickelt und ist vor allem auf wettkampforientierte Präzision ausgelegt. Mit einem Gewicht von rund 48 Gramm ohne Kabel und Dongle zählt sie zu den besonders leichten Modellen im High-End-Segment und richtet sich an Spieler, die schnelle und kontrollierte Bewegungen bevorzugen.

Im Zentrum der technischen Ausstattung steht der ROG AimPoint Pro Sensor mit einer maximalen Auflösung von 42.000 dpi. Er erreicht eine Geschwindigkeit von bis zu 750 IPS sowie eine maximale Beschleunigung von 50 G. Die integrierte Track-on-Glass-Technologie will dabei präzises Tracking auch auf glatten Oberflächen ermöglichen. Für eine minimale Eingabeverzögerung soll eine Polling-Rate von 8.000 Hz sorgen, die sowohl im kabelgebundenen Betrieb über USB als auch im kabellosen 2,4-GHz-RF-Modus zur Verfügung steht. Damit werden Positionsdaten bis zu 8.000 Mal pro Sekunde an den PC übertragen.

Die Maus unterstützt mehrere Verbindungsoptionen. Neben USB 2.0 über ein Typ-C-auf-Typ-A-Kabel steht eine kabellose Verbindung via 2,4 GHz sowie Bluetooth 5.1 bereit. Als Schalter kommen ROG 100M Optical Micro Switches zum Einsatz, die für eine Lebensdauer von bis zu 100 Millionen Klicks ausgelegt sind. Ein Lithium-Ionen-Akku versorgt die Maus im Wireless-Betrieb mit Energie.

Zur weiteren Ausstattung gehören eine Scrollrad-Beleuchtung mit Unterstützung für AURA Sync sowie ein spezieller Zone-Mode. Über eine Quick-Combo-Taste lässt sich dieser Modus aktivieren, wodurch Leistungsparameter optimiert und gleichzeitig potenziell ablenkende Beleuchtungseffekte deaktiviert werden können. Ziel ist eine reduzierte visuelle Ablenkung während kompetitiver Spielsituationen.

Die ROG Harpe II Ace verfügt über eine rechtshändige, symmetrische Form mit Abmessungen von 126,1 × 63,9 × 39,7 Millimetern. Das mitgelieferte 2 Meter lange ROG Paracord-Kabel ist laut ASUS auf geringe Reibung ausgelegt. Zusätzlich sind ein Wireless-Receiver samt Extender, Grip-Tapes zur einmaligen Verklebung, 100-Prozent-PTFE-Gleiter für minimierten Widerstand, Dokumentation sowie ein ROG-Logo-Sticker im Lieferumfang enthalten. Die Konfiguration der Maus erfolgt über die Software Armoury Crate unter Windows 10 und Windows 11.

Die ROG Harpe II Ace Lava Red ist ab sofort in Deutschland erhältlich. Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 179,90 Euro.