Werbung

Mit der Skiller SGM25W erweitert Sharkoon sein Gaming-Zubehör um eine leichte Maus, die auf hohe Präzision und flexible Einsatzmöglichkeiten ausgelegt ist. Mit einem Gewicht von rund 59 g richtet sich das Modell an Spieler, die schnelle und kontrollierte Bewegungen bevorzugen und dabei möglichst wenig Widerstand auf dem Mauspad wünschen. Das symmetrische Rechtshänder-Design ist auf Claw- und Fingertip-Grip ausgelegt und soll auch bei längeren Sessions eine gleichmäßige Handhaltung ermöglichen.

Im Inneren arbeitet ein optischer PixArt-PAW3311-Sensor, der eine maximale Auflösung von 12.000 DPI bietet. Die DPI-Stufen lassen sich in mehreren Abstufungen von 400 bis 12.000 DPI einstellen und über eine separate Taste wechseln. Mit einer maximalen Polling-Rate von 1.000 Hz, einer Beschleunigung von bis zu 35 g und einer Tracking-Geschwindigkeit von 300 Inches pro Sekunde will die Maus auch für schnelle Reaktionen und präzise Eingaben bestens geeignet sein. Die Lift-off-Distanz liegt bei rund 2 mm, was ein kontrolliertes Absetzen der Maus ermöglichen soll.

Die Skiller SGM25W unterstützt dabei einen Dual-Mode-Betrieb, sie kann kabellos über eine 2,4-GHz-Funkverbindung mit einer Reichweite von bis zu 10 m genutzt werden oder alternativ kabelgebunden per USB-C-auf-USB-A-Kabel. Bei entladenem Akku ist dazu ein nahtloser Wechsel in den kabelgebundenen Betrieb möglich. Der integrierte Lithium-Ionen-Akku mit 400 mAh Kapazität ermöglicht laut Hersteller eine Laufzeit von bis zu 40 Stunden, abhängig von Nutzung und Beleuchtung.

Für die Gleitfähigkeit sollen vier PTFE-Mausfüße sorgen. Die Haupttasten sind mit Huano-Schaltern ausgestattet, die auf eine Lebensdauer von mindestens 20 Millionen Klicks ausgelegt sind. Insgesamt stehen sechs Tasten zur Verfügung, von denen fünf frei programmierbar sind. Ein interner Speicher mit 512 kB Kapazität erlaubt zudem das Ablegen von bis zu fünf Profilen direkt auf der Maus.

Die Konfiguration erfolgt über eine Gaming-Software, mit der sich Tastenbelegungen, Makros, DPI-Werte und die RGB-Beleuchtung anpassen lassen. Die Beleuchtung dient neben der optischen Anpassung auch als DPI-Anzeige. Das Kabel ist textilummantelt und mit einem goldbeschichteten USB-Stecker versehen, um eine stabile Verbindung und erhöhte Haltbarkeit zu gewährleisten.

Optisch wird die Skiller SGM25W in zwei Varianten angeboten. Neben einem klassisch schwarzen Design steht eine auffälligere Version mit Ocean-Design zur Verfügung, die sich durch ein maritimes Farbschema abhebt. Zum Lieferumfang gehören neben der Maus ein USB-Nano-Empfänger, ein USB-Kabel sowie ein zusätzliches Set Mausfüße.

Die Skiller SGM25W ist ab sofort zu einer unverbindlichen Preisempfehlung von 24,99 Euro erhältlich.