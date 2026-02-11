Werbung

Mit der Skiller SGK55W erweitert Sharkoon sein Sortiment um eine neue kompakte Gaming-Tastatur im 75-%-Format, die vorwiegend auf Flexibilität und eine hochwertige Konstruktion ausgelegt ist. Das Layout umfasst 80 Tasten im ISO-Format und wird durch einen integrierten Lautstärke-Drehregler ergänzt. Die Tastatur ist für den kabelgebundenen Betrieb sowie für die kabellose Nutzung über eine 2,4-GHz-Funkverbindung ausgelegt und richtet sich damit auch an Anwender, die zwischen stationären und mobilen Einsatzszenarien wechseln möchten.

Konstruktiv setzt die Skiller SGK55W auf ein Gasket-Mount-Design mit mehrschichtiger Dämpfung. Eine Kombination aus doppellagigem Schaumstoff, einer zusätzlichen Silikonschicht und einer Positionierungsplatte aus Polycarbonat sollen Vibrationen reduzieren und für eine gleichmäßige Kraftverteilung beim Tastenanschlag sorgen. Dadurch soll sowohl die Geräuschentwicklung gedämpft als auch ein konsistentes Tippgefühl erreicht werden, was insbesondere bei längeren Schreib- oder Gaming-Sessions relevant sein kann.

Zum Einsatz kommen dabei die eigens für Sharkoon entwickelten linearen Schalter, die ab Werk vorgeschmiert sind. Sie besitzen eine Betätigungskraft von 41 ± 5 g, einen Schaltweg von 2,0 ± 0,4 mm und sind auf eine Lebensdauer von mindestens 50 Millionen Anschlägen ausgelegt. Durch ihre lineare Charakteristik ohne spürbaren Druckpunkt sollen sie sich für schnelle und wiederholte Eingaben eignen. Das Hot-Swap-PCB erlaubt es zudem, die Schalter ohne Löten auszutauschen, was Wartung und individuelle Anpassungen erleichtert.

Die Tastenkappen bestehen aus extra dickem PBT-Kunststoff im Cherry-Profil und werden im Double-Shot-Verfahren gefertigt. Diese Bauweise soll die Abriebfestigkeit erhöhen und dafür sorgen, dass die Beschriftung auch bei intensiver Nutzung dauerhaft erhalten bleibt. Ergänzt wird die Hardware durch eine south-facing RGB-Hintergrundbeleuchtung, die eine gleichmäßige Ausleuchtung ermöglicht und mit verschiedenen Effekten konfiguriert werden kann. Die maximale Polling-Rate beträgt 1.000 Hz, was eine schnelle Signalübertragung gewährleistet.

Im kabellosen Betrieb wird die Skiller SGK55W von einem integrierten Lithium-Polymer-Akku mit 4.000 mAh versorgt, der eine Laufzeit von bis zu 200 Stunden ermöglichen soll. Geladen wird der Akku über das abnehmbare USB-C-Kabel. Die Funkverbindung arbeitet im Frequenzbereich von 2,402 bis 2,480 GHz bei einer Reichweite von bis zu zehn Metern. Für die Speicherung von Profilen und Einstellungen steht ein interner Speicher mit 256 kB zur Verfügung.

Die Tastatur unterstützt N-Key-Rollover und ist kompatibel mit Windows-PCs sowie mit PlayStation 4 und PlayStation 5. Die Konfiguration von Tastenbelegung und Funktionen erfolgt über VIA- und QMK-Unterstützung, wodurch sich die Skiller SGK55W tiefgehend an individuelle Anforderungen anpassen lässt. Mit Abmessungen von 320 x 138 x 43 mm und einem Gewicht von 862 g ohne Kabel bleibt sie trotz der massiven Bauweise vergleichsweise kompakt.

Die Skiller SGK55W ist ab sofort zu einer unverbindlichen Preisempfehlung von 74,90 Euro erhältlich. Eine weiße Farbvariante soll ab April zum gleichen Preis folgen. Im Lieferumfang sind neben der Tastatur ein USB-Nano-Empfänger, ein textilummanteltes USB-Kabel, ein Tastenkappen- und ein Schalterzieher enthalten.