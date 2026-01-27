Werbung

Sharkoon positioniert mit dem Skiller SGB15-Set eine günstige Kombination aus Gaming-Maus und Rubber-Dome-Tastatur am Markt. Das Set richtet sich dabei vor allem an Nutzer, die einen funktionalen Einstieg in den Gaming-Bereich suchen und Wert auf eine vollständige Grundausstattung legen. Das Set besteht aus einer kabelgebundenen Tastatur und einer Gaming-Maus, die technisch aufeinander abgestimmt sind und sich für unterschiedliche Spielgenres eignen.

Die Tastatur setzt auf ein klassisches 3-Block-Layout mit Nummernfeld, Pfeiltasten und separatem Funktionsbereich. Zum Einsatz kommen Rubber-Dome-Tasten, die ein vergleichsweise leises Tippgeräusch erzeugen sollen und sich auch für längere Spiel- oder Schreibsessions eignen können. Die vollständige Tastenanordnung ermöglicht eine vertraute Bedienung ohne Umgewöhnung und bietet ausreichend Platz für Makros oder zusätzliche Belegungen innerhalb von Spielen.

Ergänzt wird die Tastatur durch eine Gaming-Maus mit einer maximalen Auflösung von 4.200 DPI. Die Empfindlichkeit lässt sich in sechs Stufen anpassen, wodurch sowohl schnelle Shooter als auch präzisere Genres wie MOBAs oder Strategiespiele abgedeckt werden können. Eine Polling-Rate von 1.000 Hz will dafür sorgen, dass Bewegungen und Klicks mit geringer Latenz an den Rechner übertragen werden, was insbesondere bei reaktionsintensiven Spielen von Vorteil sein kann.

Beide Eingabegeräte sind mit einer RGB-Beleuchtung ausgestattet, die verschiedene Lichteffekte bietet. Die Anpassung der Effekte erfolgt direkt über die Hardware, sodass keine zusätzliche Softwareinstallation erforderlich ist. Die Beleuchtung erfüllt dabei nicht nur einen optischen Zweck, sondern will auch die Orientierung bei schwachen Lichtverhältnissen erleichtern.

Das Skiller SGB15-Set ist zu einer unverbindlichen Preisempfehlung von 29,90 Euro erhältlich.