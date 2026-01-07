Werbung

MSI stellt in Las Vegas neue Eingabegeräte und auch ein neues Headset aus. Auffällige Gemeinsamkeit der unterschiedlichen Produkte ist der kabellose Betrieb.

Die Strike 700 HE 8K Wireless ist eine neue Gaming-Tastatur mit kompaktem 65-%-Layout. MSI verbaut magnetische Hall-Effect-Switches. Bei solchen Switches kann der Auslöseweg individuell an die eigenen Vorlieben angepasst werden. Fünf Schichten Dämmmaterial sollen der Akustik zugutekommen. Das Gehäuse der Tastatur wird aus CNC-gefrästem Aluminium gefertigt. Optisch auffällig ist zudem die RGB-Leiste an der Vorderkante der Tastatur. Der Produktname verrät bereits, dass eine Abfragerate von bis zu 8.000 Hz unterstützt wird.

Eine derart hohe Polling-rate zeichnet auch die beiden Mäuse Versa 300 8K Wireless und Versa 500 8K Wireless aus. Sie wurden von MSI als leichte Gaming-Mäuse entwickelt, die wahlweise per Kabel oder kabellos mit USB-Empfänger, bzw. per Bluetooth genutzt werden können. Die Versa 300 8K Wireless wiegt unter 66 g. MSI verbaut einen Sensor mit bis zu 26.000 DPI und Omron-Switches, die auf über 60 Millionen Klicks ausgelegt sind. Bei kabelloser Nutzung soll eine Akkulaufzeit von bis zu 196 Stunden möglich sein.

Die Versa 500 8K Wireless wiegt mit knapp 68 g zwar minimal mehr, ist aber auch noch etwas besser ausgestattet. Ihr Sensor löst sogar mit 30.000 DPI auf, dazu erhält sie ein magnetisches Mausrad. Die Akkulaufzeit fällt mit bis zu 100 Stunden aber deutlich kürzer als bei der Versa 300 8K Wireless aus.

Ergänzend zu den kabellosen Eingabegeräten zeigt MSI schließlich noch das kabellose Headset Maestro 500. Das dezent designte Modell nutzt 40-mm-Treiber und bietet eine aktive Geräuschunterdrückung. Für bessere Umgebungswahrnehmung kann bei Bedarf ein Transparenzmodus aktiviert werden. Das Mikrofon kann hochgeklappt werden, es wird dabei automatisch stummgeschaltet. Bei diesem kabellosen Produkt wird die Akkulaufzeit mit bis zu 100 Stunden angegeben.