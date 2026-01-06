Werbung

Auch heute stellen auf der CES 2026 etliche Hardware-Hersteller ihre neuesten Produkte vor. In diesem Rahmen hat CORSAIR mit der GALLEON 100 SD nun eine Neuheit vorgestellt. Es handelt sich um die erste mechanische Gaming-Tastatur in voller Größe, die ein vollständig integriertes Stream Deck direkt an Bord hat.

Herzstück der GALLEON 100 SD ist die nahtlose Stream-Deck-Integration der Tochterfirma Elgato. Zwölf frei belegbare LCD-Tasten ermöglichen das Ausführen von Befehlen, das Starten von Apps oder den Wechsel ganzer Profile. Ergänzt wird das Setup durch zwei Drehregler mit Druckfunktion sowie ein 5-Zoll-Farbdisplay, das Echtzeit-Informationen wie Systemwerte, Audiopegel oder App-Status anzeigt. Sämtliche Funktionen lassen sich über die bekannte Stream-Deck-Software konfigurieren, die laut CORSAIR ressourcenschonend im Hintergrund läuft.

Im Spiel sollen Gamer so Fähigkeiten auslösen, Sequenzen starten oder ihr Inventar verwalten können, ohne Menüs zu öffnen oder komplizierte Tastenkombinationen auswendig zu lernen. Für viele Titel stehen bereits vorgefertigte Profile über den Elgato Marketplace bereit. Wie der Name bereits vermuten lässt, richtet sich das Gerät primär an Streamer. Diese können Musik, Sprachchat, Peripherie und Systemüberwachung über die Tastatur regeln.

Trotz des zusätzlichen Funktionsumfangs versteht sich die GALLEON 100 SD weiterhin als High-End-Gaming-Tastatur. CORSAIR setzt auf AXON Hyper-Polling mit bis zu 8.000 Hz, wodurch Eingaben laut Hersteller bis zu achtmal schneller übertragen werden. Hinzu kommt die FlashTap-SOCD-Funktion mit der entgegengesetzte Richtungsinputs gesteuert werden können. Dies ermöglicht präziseres Counter-Strafing. Die vorgeschmierten MLX-Pulse-Switches sind auf schnelle Auslösung ausgelegt.

Im Bau setzt man auf ein Aluminiumgehäuse, Dichtungen mit mehrschichtiger Geräuschdämmung, RGB-Lichtleiste sowie eine gepolsterte Handballenauflage. Über den CORSAIR Web Hub lassen sich Beleuchtung und Funktionen zudem direkt online anpassen.