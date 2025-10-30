Werbung

Zum zehnten Jubiläum von The Witcher 3: Wild Hunt haben Corsair und CD Projekt Red eine exklusive Kollektion von Gaming-Peripherie vorgestellt. Die limitierte "Corsair x The Witcher 3: Wild Hunt 10th Anniversary Collection" umfasst eine Tastatur, eine Maus und ein Mauspad, die im Stil des Fantasy-Rollenspiels gestaltet sind.

Das zentrale Stück der Kollektion ist die Gaming-Tastatur Corsair K65 Plus Wireless 75 % RGB, die durch ein kompaktes Design, eine Polling-Rate von 1.000 Hz und vollständiges Anti-Ghosting überzeugen will. Die linearen, vorgeschmierten Corsair MLX Red-Schalter sind hot-swappable und können ein präzises und gleichmäßiges Tippgefühl ermöglichen. Mit einer Akkulaufzeit von bis zu 266 Stunden bei deaktivierter Beleuchtung und einer kabellosen Verbindung über 2,4 GHz Slipstream oder Bluetooth bietet die Tastatur flexible Einsatzmöglichkeiten. Alternativ kann sie per USB 3.0 oder 3.1 Typ-A direkt mit dem PC verbunden werden. Ein wiederaufladbarer Lithium-Ionen-Akku, ein geflochtenes Anschlusskabel und vier integrierte Profile wollen den Funktionsumfang unterstreichen. Gestalterisch ist die K65 Plus im gold-grau-schwarzen The-Witcher-Design gehalten, wobei das ikonische Wolfsmedaillon und das Serienlogo in die Oberfläche eingearbeitet wurden.

Die M75 Wireless Lightweight-Maus symbolisiert mit ihrem Design Eredin, den König der Wilden Jagd. Sie ist beidhändig nutzbar und wiegt 89 Gramm, was sie für schnelle Reaktionen im Spiel prädestiniert. Ihr Corsair Marksman-Sensor erreicht eine maximale Auflösung von 26.000 DPI, während die Quickstrike-Schalter für minimale Verzögerung beim Klicken sorgen wollen. Die Verbindung erfolgt über Slipstream Wireless oder Bluetooth, der integrierte Akku ermöglicht eine Laufzeit von bis zu 105 Stunden.

Das MM300 2XL Anti-Fray Cloth-Mauspad komplettiert die Kollektion. Es zeigt die Astralkarte der Spirale sowie typische Symbole aus dem Witcher-Universum. Mit einer Größe von 900 × 400 mm und einer 4 mm dicken, gepolsterten Oberfläche bietet es viel Platz und hohen Komfort. Die Mikrogewebe-Textiloberfläche soll auf optimales Gleiten ausgelegt sein, während verstärkte 360°-Kanten vor Ausfransen schützen wollen und die rutschfeste Gummibasis für Stabilität sorgen kann.

Die Produkte der limitierten Kollektion sind über den Corsair-Onlineshop erhältlich. Die Preise liegen bei 169,99 Euro für die Tastatur, 129,99 Euro für die Maus und 49,99 Euro für das Mauspad.