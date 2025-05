Werbung

Mit seinem Gaming-Label Republic of Gamers hat ASUS neue Gaming-Neuheiten zur Computex vorgestellt. Darunter sind eine teilbare 75-Prozent-Tastatur, eine Esport-orientierte Maus und neue ergonomische Gaming-Stühle.

Die ROG Falcata ist das wohl ungewöhnlichste Produkt unter den Neuvorstellungen. Diese 75 % Split-Gaming-Tastatur lässt sich einfach in zwei Hälften aufteilen. Der Hintergedanke ist, dass man in Spielen, in denen eine Tastaturhälfte ausreicht, nur das linke Tastaturmodul nutzt und so mehr Platz für seine Maushand schafft. Mit einer Tastaturhälfte lässt die ROG Falcata der Maushand sogar mehr Platz als eine 60-Prozent-Tastatur. Die Tastatur bietet Tri-Mode-Konnektivität und kann wahlweise per Kabel, 2,4-GHz-Empfänger oder Bluetooth mit dem PC verbunden werden. Die ROG SpeedNova 8K-Wireless-Technologie soll für eine Akkulaufzeit von bis zu 610 Stunden sorgen. Maximal wird eine Abfragerate von 8.000 Hz erreicht.

ASUS verbaut ROG HFX V2 Magnetic Switches, die Hot-Swap-fähig sind. Ihr Auslöseweg kann in 0,01-mm-Schritten zwischen 0,1 und 3,5 mm angepasst werden. Die vorgeschmierten Magnetschalter sollen eine Lebensdauer von 100 Millionen Anschlägen erreichen. Zum Lieferumfang der Tastatur gehören zwei abnehmbare Silikon-Handballenauflagen.

Als Maus für E-Sportler hat ASUS die ROG Harpe II Ace entwickelt. Eine Konstruktion aus Nylon auf Biobasis reduziert das Gewicht und soll gleichzeitig die Stoßfestigkeit verbessern. Tatsächlich wiegt die Maus nur 48 g und ist damit ein richtiges Leichtgewicht. Sie nutzt die ROG SpeedNova 8K-Funktechnologie mit einer kabellosen Abtastrate von 8.000 Hz. Der ROG AimPoint Pro-Sensor löst mit 42.000 DPI auf und soll auch auf Glasflächen zuverlässig arbeiten. Unter den Tasten sitzen optische Mikroschalter mit einer Lebensdauer von 100 Millionen Klicks.



Die ROG Harpe II Ace wurde unter Mitwirkung von E-Sport-Profis wie dem VALORANT-Star Demon1 konzipiert. Das Mausgehäuse soll gleichermaßen für Claw- als auch für Fingertip-Grip geeignet sein. Große PTFE-Gleitfüße sorgen laut ASUS für ein sanfteres Gleiten und eine bessere Kontrolle. Zur Konfiguration der Maus ist keine Software nötig - sie kann stattdessen mit ROG Gear Link über den Webbrowser angepasst werden.

Ergänzend zur Maus kommt mit dem ROG Sheath II XXL Mousepad ein neues und besonders großzügiges Mauspad auf den Markt. Das Textilpad misst stattliche 900 x 400 x 3 mm.

Bei langen Gaming-Sessions kommt es nicht nur auf die Eingabegeräte, sondern auch auf die Gamingmöbel an. Mit ROG Courser und ROG Destrier Core zeigt ASUS zwei neue Gaming-Stühle. Der ROG Courser bietet ein dynamisches Synchron-Neigungssystem mit 90–155° und soll so besonders rückenfreundlich sein. Dazu ist der Stuhl auch flexibel anpassbar und kann unter anderem 360°-4D-Armlehnen und eine 4D-verstellbare Lendenwirbelstütze vorweisen. Der ROG Courier wird von transparentem Kunstleder mit verdeckten RGB-Leuchtstreifen geprägt.

Der ROG Destrier Core wird in einer weißen Variante erhältlich und soll damit bestens zu den ROG Moonlight White-Peripheriegeräten passen. Er ist ebenfalls ein ergonomischer Gaming-Stuhl, bei dem ASUS atmungsaktives Netzgewebe und einen Nylonrahmen einsetzt.