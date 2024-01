Werbung

Bei den Eingabegeräten setzt MSI zu dieser CES einen klaren Fokus: Sie sollen kabellos angebunden werden. Das gilt gleichermaßen für die Tastatur Strike Pro Wireless, für die Maus Versa Pro Wireless 8K und für das Gamepad Force Pro Wireless.

Die Strike Pro Wireless ist eine mechanische Tastatur im Full-Size-Layout. MSI rüstet sie entweder mit den linearen MSI Sonic Red oder mit den klickenden MSI Sonic Blue aus. Eine Aluminiumabdeckung sorgt für Stabilität und ein edles Erscheinungsbild. Für die Steuerung der Medienwiedergabe stehen separate Tasten zur Verfügung. Auch ein großer Lautstärkeregler ist Teil der Tastatur. Eine Handballenauflage mit Memory-Schaumstoff sorgt für Komfort. Im internen Speicher der Tastatur finden drei Profile Platz.

Für die Anbindung der Strike Pro Wireless gibt es drei Möglichkeiten: Sie unterstützt MSIs SWIFTSPEED 2,4-GHz-Empfänger, Bluetooth oder eine USB-Anbindung. Im Bluetooth-Betrieb kann sie mit bis zu drei Geräten gekoppelt werden.



Die Gaming-Maus Versa Pro Wireless 8K wird mit PixArts PAW-3395-Sensor ausgerüstet. Der Oberklassesensor löst mit bis zu 26.000 DPI auf. Er unterstützt maximal eine Mausgeschwindigkeit von 650 ips und eine Beschleunigung von 50 G. Auch die Maus wird wahlweise per SWIFTSPEED 2,4-GHz-Empfänger, Bluetooth oder Kabel mit dem PC verbunden. Im 2,4-GHz-Modus und kabelgebunden soll eine Abfragerate von 8.000 Hz geboten werden.

Zum Laden der Maus kann MSI Snap Charging per Kabel oder ein Qi-Ladegerät genutzt werden. Anstelle eines konventionellen Scrollrads wird ein 4-Wege-Neige-Scollrad eingesetzt. Es kann wahlweise im freidrehenden Modus oder in einem taktilen Modus genutzt werden. Trotz der Auslegung als kabellose Maus zeigt die Versa Pro Wireless 8K RGB-Beleuchtung an den Seiten, am Scrollrad und am MSI-Logo.

Komplettiert wird das Trio durch das Gamepad Force Pro Wireless. Es ist als Controller für PC, Konsole und Mobilgeräte ausgelegt. Angebunden wird es entweder per 2,4 GHz Verbindung, Bluetooth oder über ein USB-Kabel (der Xbox-Modus ist nur per Kabel möglich). Im kabellosen Betrieb wird eine Laufzeit von bis zu 48 Stunden versprochen.

Die austauschbaren Thumbsticks werden RGB-beleuchtet und automatisch kalibriert. Die magnetischen Trigger können in drei Stufen angepasst werden.

Angaben zu Preisen und Verfügbarkeit der neuen MSI-Eingabegeräte haben wir noch nicht erhalten.