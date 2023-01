Werbung

Im Peripherie-Bereich spielen bei Cooler Master die typischen Eingabegeräte zur diesjährigen CES keine Solo-Rolle. Denn einige Produktneuheiten richten sich auch gezielt an Streamer - und dazu gibt es auch neue Headsets.

Cooler Master MK770: Mechanische Tastatur mit Triple-Konnektivität und außergewöhnlichen Farbmustern

Das Herzstück von Cooler Masters CES-Neuheiten im Peripheriebereich ist aber doch eine Tastatur. Mit der MK770 wurde eine neue mechanische Tastatur entwickelt, die kabellos per 2,4-GHz-Empfänger oder Bluetooth bzw. mit USB-Kabel betrieben werden kann. Dabei wird erstmalig ein Aufbau mit Dichtung genutzt, der für ein saubereres Soundprofil sorgen soll. Cooler Master verbaut austauschbare Kailh Box V2-Schalter und integriert einen 3-Wege-Regler. Die Tastatur soll mit PBT-Tatenkappen in ungewöhnlichen Farbmustern angeboten werden. Zu Preis und Verfügbarkeit gibt es noch keine Informationen. Das gilt auch für die im Folgenden vorgestellten Produkte.

​Stream Lux, Stream Lucid und Stream Origins: Produkte für Streamer

Für Streamer stampft Cooler Master regelrecht ein ganzes Ökosystem aus dem Boden. Stream Lux ist eine LED-Beleuchtung, die ein möglichst natürliches Licht auf den Streamer werfen soll. Die Beleuchtung kann wahlweise über W-LAN, Bluetooth oder Regler gesteuert werden. Die Farbtemperatur kann zwischen 2900 und 7000 K angepasst werden. Als maximale Helligkeit werden 1.600 Lumen erreicht. Eine Halterung zur Tischmontage wird mitgeliefert.

Mit Stream Lucid wird ein USB-C-Mikrofon angeboten werden, dass eine hohe Klangqualität verspricht. Ein integrierter Filter soll Popp- und statische Geräusche reduzieren. Optisch ist die dynamische RGB-Beleuchtung auffällig. Stream Origins ist schließlich eine Capture Card. Über eine USB-Verbindung speist sie maximal 4K 60fps HDR-Material an PC oder Mac ein.

SH711 und MH731: Ganz unterschiedlich ausgelegte Headsets

Schließlich werden auch zwei neue und ganz unterschiedlich ausgelegte Headsets vorgestellt. Das SH711 ist ein kabelloses ANC-Headsets mit Dual-Kammerdesign und 40-mm-Treibern. Mit dem MH731 will Cooler Master hingegen anspruchsvolle Hörer ansprechen. Das analoge Headset zeigt sich in einem klassischen Kopfhörer-Design und wird per 3,5-mm-Klinkenstecker angeschlossen. Es nutzt 50-mm-Treiber und einen geschlossenen Aufbau. Sein Mikrofon ist abnehmbar.