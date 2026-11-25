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Amazon bringt "Amazon Autos" Anfang 2027 nach Großbritannien und damit nach Europa. Erster angekündigter Herstellerpartner auf der Plattform wird Hyundai sein. Anders als bei einer gewöhnlichen Bestellung über den Onlineshop wird der Fahrzeugkauf allerdings direkt beim Händler abgeschlossen. Laut Amazon ist Großbritannien der erste Markt außerhalb der USA, in dem "Amazon Autos" startet. Die Plattform soll Neu- und geprüfte Gebrauchtwagen von Hyundai sowie Gebrauchtfahrzeuge des britischen Händlers Vertu Motors vermarkten. Weitere Marken und Händlerpartner will Amazon bis zum Start bekannt geben.

Dann sollen sich verfügbare Fahrzeuge nach Marke, Modell, Ausstattung und Farbe direkt auf Amazon suchen und vergleichen lassen. Geplant sind außerdem eine unverbindliche Bewertung des bisherigen Fahrzeugs für eine mögliche Inzahlungnahme und eine Übersicht über Finanzierungsangebote. Das ausgewählte Fahrzeug lässt sich dann auf Amazon reservieren, wobei der Kaufabschluss und die Übergabe sowie alle wichtigen Dokumente direkt beim Händler erfolgen. Der Händler kann dabei seine Preise selbst festlegen und bleibt der Ansprechpartner für die Kunden. Hyundai zufolge übernimmt das Händlernetz die Wartung und den Kundendienst.

Zu möglichen Gebühren oder Provisionen der britischen Plattform wurden noch keine konkreten Angaben gemacht. Nur so viel: Hyundai will unter anderem den IONIQ 3, IONIQ 5, KONA und den Hyundai i20 über das neue Amazon-Angebot verkaufen. Neben Elektroautos sollen auch Hybrid- und Verbrennerfahrzeuge verfügbar sein. Bei der Finanzierung will man unter anderem mit verschiedenen britischen zusammenarbeiten, wobei üblicherweise monatliche Raten und eine Anzahlung sowie eine Schlusszahlung wie bei einem klassischen Ratenkauf angestrebt werden. Die tatsächlichen Vertragsbedingungen wollen die beiden Partner zu einem späteren Zeitpunkt veröffentlichen.

In den USA startete "Amazon Autos" bereits im Dezember 2024 – ebenfalls mit Hyundai als erstem Partner. Inzwischen ist der Dienst in mehr als 150 Städten mit über 35 verschiedenen Markenvertretern. Anfang 2027 soll es nun auch in Europa losgehen. Ein Starttermin für Deutschland oder andere europäische Länder gibt es bislang allerdings nicht.