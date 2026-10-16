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Tesla hat am Donnerstagabend acht Jahre nach der ersten Version des Roadsters den fulminanten Nachfolger vorgestellt. Bei der Präsentation auf einem SpaceX-Testgelände in Texas fuhr ein Prototyp mit einem aktiven Saugsystem kopfüber über eine Rampe und sprang anschließend mit Kaltgasdüsen über mehrere Fahrzeuge hinweg. Die Raketenausführung soll in weniger als 0,59 Sekunden auf 60 mph (rund 97 km/h) beschleunigen und bereits 2028 in die Serienproduktion gehen. Einen finalen Kaufpreis nannte der ambitionierte Autobauer bislang allerdings nicht.

Geplant sind zunächst drei Ausführungen: Die zweisitzige Performance-Version erhält ein mehrstufiges Saugsystem, das das Fahrzeug in weniger als 1,6 Sekunden auf die besagten 60 mph bringen soll. Das Thrust-Modell bekommt obendrein Kaltgasdüsen am Heck und soll die Beschleunigung auf unter 0,9 Sekunden drücken. Die Rocket-Version als das Spitzenmodell nutzt obendrein rundum angeordnete Düsen für die Vorwärts- und Aufwärtsbeschleunigung sowie für Drehbewegungen. Tesla bezeichnet sie als "air ready" und bietet sie nur auf Einladung an. Für den öffentlichen Straßenverkehr ist diese Version laut Hersteller nicht zugelassen. Ob Tesla sie überhaupt auf einzelnen Märkten anbieten wird dürfen, ist äußerst fragwürdig.

Außerdem sind die genannten Zahlen reine Herstellerwerte. Tesla-Chef Elon Musk hat sogar noch bessere für das spätere Produktionsmodell in Aussicht gestellt. Unklar bleibt die restliche Ausstattung, bzw. der Aufbau. Tesla nennt zwar kohlefaserummantelte Druckbehälter für das verdichtete Gas, macht jedoch keinerlei Angaben über die Gasart oder etwaige Tanks und den möglichen Schub der Düsen. Man verweist lediglich auf die Aussage, dass mehr Gas im Tank eine längere Flugdauer bedeute – welche Raketenwissenschaft! Das Saugsystem saugt Luft unter dem Fahrzeug aktiv ab und erzeugt so Abtrieb. Bei der eindrucksvollen Vorstellung hielt es den Roadster kopfüber an einer Rampe.

Auch bei der Reichweite bleibt man äußerst zurückhaltend. Als Tesla 2017 den ersten Prototypen der zweiten Generation zeigte, stellte das Unternehmen eine Reichweite von 620 Meilen und einen Produktstart ab 2020 in Aussicht. Für das neue Modell nennt man immerhin mehr als 300 Meilen (rund 480 km) und 2028 als Produktionsziel.

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Reservierungen werden bereits entgegengenommen. Das Performance-Modell startet bei rund 45.000 US-Dollar, für die Thrust-Version sollen sogar mehr als 245.000 US-Dollar aufgerufen werden. Das Spitzenmodell gibt es ohnehin nur auf Einladung. Bei beiden Vorreservierungen werden zunächst 5.000 US-Dollar fällig, der Rest soll innerhalb von zehn Tagen bezahlt werden. Beides sind Anzahlungen und keine endgültigen Fahrzeugpreise.