Werbung

Uber, Autobrains und NVIDIA haben eine strategische Zusammenarbeit angekündigt, um ein Robotaxi-Programm in München auf den Weg zu bringen. Die drei Unternehmen wollen dabei ihre jeweiligen Stärken bündeln: Uber bringt seine Ride-Hailing-Plattform und operative Erfahrung im Mobilitätsgeschäft ein, Autobrains liefert die Technologie für autonomes Fahren und NVIDIA stellt mit DRIVE Hyperion die technische Plattform für den Robotaxi-Betrieb bereit.

Der Start des Programms steht noch unter dem Vorbehalt behördlicher Genehmigungen. München wurde als erste Einsatzstadt ausgewählt und soll als Grundlage für eine spätere Ausweitung auf weitere Regionen dienen. Nach Angaben der beteiligten Unternehmen eignet sich die bayerische Landeshauptstadt wohl aufgrund ihrer Verkehrsinfrastruktur, des dichten Stadtverkehrs sowie des regulatorischen Umfelds besonders für die Einführung autonomer Mobilitätsdienste. Außerdem hat Autobrains dort bereits seinen zweiten Hauptsitz.

Im Mittelpunkt des Projekts steht ein OEM-unabhängiger Ansatz. Die entwickelte Lösung soll nicht an einen einzelnen Fahrzeughersteller gebunden sein, sondern sich auf unterschiedlichen Fahrzeugplattformen einsetzen lassen. Dadurch sollen künftig verschiedene Automobilhersteller autonome Fahrzeuge in das Ride-Hailing-Netzwerk integrieren können.

Technisch setzt Autobrains auf eine agentische KI. Im Gegensatz zu Systemen, die auf einem einzigen großen KI-Modell basieren, wird die Berechnung der Fahrt so in mehrere spezialisierte Agenten aufgeteilt. Diese übernehmen unterschiedliche Entscheidungen und Fahrkontexte, bewerten fortlaufend die aktuelle Verkehrssituation und wählen in Echtzeit passende Reaktionen aus. Nach Angaben des Unternehmens soll dies die Anpassungsfähigkeit in komplexen Verkehrssituationen erhöhen und gleichzeitig die benötigten Rechenressourcen reduzieren.

Für Automobilhersteller eröffnet die Kooperation die Möglichkeit, eigene Fahrzeuge in autonome Fahrdienste einzubinden, ohne selbst eine komplette Mobilitätsplattform aufbauen zu müssen. Die Partner sehen darin einen Ansatz, um autonome Ride-Hailing-Dienste schneller in den Regelbetrieb zu überführen und die Einführung entsprechender Flotten in weiteren Städten zu erleichtern.

Mit dem geplanten Start in München rückt ein weiteres Robotaxi-Projekt nach Europa. Die beteiligten Unternehmen betrachten die Kooperation als Schritt hin zu einer breiteren Nutzung autonomer Fahrdienste, die künftig über unterschiedliche Fahrzeugplattformen und Märkte hinweg angeboten werden könnten.